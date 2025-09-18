कोल्हापूर

Gold Robbery : २० किलो सोन्यासह सुमारे २४ कोटींचा ऐवज लुटला, दरोडेखोरांच्या गाडीचा अपघात झाला अन्...

Vijaypur Karnataka :चडचण (जि. विजयपूर, कर्नाटक) येथील स्टेट बँक शाखेवर मंगळवारी टाकलेल्या दरोड्यात २० किलो सोन्यासह सुमारे २४ कोटींचा ऐवज लुटला.
Gold Robbery

Gold Robbery

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Robbers Vehicle Crashes : चडचण (जि. विजयपूर, कर्नाटक) येथील स्टेट बँक शाखेवर मंगळवारी टाकलेल्या दरोड्यात २० किलो सोन्यासह सुमारे २४ कोटींचा ऐवज लुटला. या लुटीतील दरोडेखोरांची एक गाडी अपघातग्रस्त झाली. नागरिकांशी वाद सुरू असताना पोलिस तिथे दाखल झाले. त्यात या लुटीतील दोन किलो सोने व १.४ कोटींची रक्‍कम हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले. दरोडेखोर मात्र पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाला.

Loading content, please wait...
Karnataka
robbery
police response to violence
armed robbery
SBI Bank robbery
Gold robbery in Karnataka
Robbers vehicle crash

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com