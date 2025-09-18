Gold Robbery : २० किलो सोन्यासह सुमारे २४ कोटींचा ऐवज लुटला, दरोडेखोरांच्या गाडीचा अपघात झाला अन्...

Robbers Vehicle Crashes : चडचण (जि. विजयपूर, कर्नाटक) येथील स्टेट बँक शाखेवर मंगळवारी टाकलेल्या दरोड्यात २० किलो सोन्यासह सुमारे २४ कोटींचा ऐवज लुटला. या लुटीतील दरोडेखोरांची एक गाडी अपघातग्रस्त झाली. नागरिकांशी वाद सुरू असताना पोलिस तिथे दाखल झाले. त्यात या लुटीतील दोन किलो सोने व १.४ कोटींची रक्कम हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले. दरोडेखोर मात्र पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पसार झाला..याबाबतची अधिक माहिती अशी, मंगळवारी दरोडा टाकून दरोडेखोर महाराष्ट्राच्या दिशेने पसार झाले. चडचण गाव जत सीमेपासून पाच किलोमीटरवरच आहे. या दरोड्यात सुमारे २३ कोटी ६१ लाख ७८ हजार ४६० रुपये किमतीचे २० किलो सोन्याचे दागिने आणि १.४ कोटी रुपये रोख रक्कम लांबवली होती..दरोडेखोरांची एक गाडी मंगळवेढा तालुक्यातील हुलजंती गावाच्या दिशेने पसार झाली होती. त्याच्या मागावरच महाराष्ट्र व कर्नाटक पोलिसांचे पथक होते. दरोडेखोरांच्या गाडीचा हुलजंती गावाजवळ अपघात झाला. स्थानिकांची वाहनचालकांशी वादावादी झाली. तेवढ्यात पोलिस पथके हजर झाली. त्यानंतर दरोडेखोरांपैकी एकाने बंदुकीने हवेत गोळीबार केला..Kolhapur Crime : धक्कादायक! कुट्टी मशीनचा शॉक लागून कागल तालुक्यात महिलेचा दुर्दैवी अंत; जनावरांना चारा घालण्यासाठी गेल्या अन्....मात्र वाहन तिथेच टाकून तो पोलिसांच्या हातावर तुरी देत पसार झाला. त्यानंतर पोलिसांनी गाडीची झडती घेतली असता दोन किलो सोने व १.४ कोटीची रक्कम हाती लागली. पोलिसांनी चारचाकी (के. ए. २४. डी. एच. २४५६) जप्त केली आहे. घटनास्थळी उत्तर कर्नाटकचे पोलिस महासंचालक चेतनकुमार सिंग राठोड यांनी आज (बुधवारी) सायंकाळी भेट दिली. यावेळी विजयपूरचे पोलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबरगी यांच्यासह पोलिस अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.