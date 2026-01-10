Love Affair Tragic End : प्रेमाचा धक्कादायक शेवट! अल्पवयीन मुलीसह तरुणाने राधानगरी जंगलात जीवन संपवलं, एकाच झाडाला गळफास; दोन दिवसांनी मृतदेह हाती

Tragic End Of Love Affair Kolhapur : प्रेमप्रकरणातून आलेल्या नैराश्यातून तरसंबळे (ता. राधानगरी) येथील जंगल हद्दीत दोघांनी आत्महत्या केली. हा प्रकार आज उघडकीस आला. ओंकार ऊर्फ उदय कृष्णात बरगे (वय २८, रा. शेळेवाडी, ता. राधानगरी) याने तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीसह आत्महत्या केली, असे राधानगरी पोलिसांनी सांगितले..याबाबत राधानगरी पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : तरसंबळे गावचे पोलिसपाटील गुरुनाथ गणपती कांबळे यांना आज एका व्यक्तीचा दूरध्वनी आला. त्याने दिलेल्या माहितीची खातरजमा करण्यासाठी कांबळे धामोड ते दुर्गमानवाड रस्त्यापासून आतील बाजूस असलेल्या तरसंबळे गावाच्या जंगल हद्दीत गेले..तेथे एका झाडाला तरुण व अल्पवयीन मुलगी असे दोघे दोरीने गळफास घेऊन एकत्रित मृत अवस्थेत आढळले. त्यांनी राधानगरी पोलिसांना याची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस तातडीने घटनास्थळी आले. दोन्ही मृतदेहांची अवस्था पाहून किमान दोन दिवसांपूर्वी दोघांनी आत्महत्या केल्याचा अंदाज आहे..Youth Couple End Of Life : प्रियकराचा मेसेज "धरणावर भेटायला ये", 'ती'ही तातडीने भेटायला गेली अन् दोघांनीही धरणात घेतली उडी; हरवलेल्या मोबाईलमध्ये नेमकं काय?.दरम्यान, पोलिसांच्या विनंतीनुसार राशिवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी येऊन दोन्ही मृतदेहांचे विच्छेदन केले. त्यानंतर पोलिसांनी संबंधितांच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात मृतदेह देण्यात आले. आज रात्री त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. पोलिस निरीक्षक संतोष गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हेडकॉन्स्टेबल जठार तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.