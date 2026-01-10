कोल्हापूर

Love Affair Tragic End : प्रेमाचा धक्कादायक शेवट! अल्पवयीन मुलीसह तरुणाने राधानगरी जंगलात जीवन संपवलं, एकाच झाडाला गळफास; दोन दिवसांनी मृतदेह हाती

Love Affair Crime News : प्रेमप्रकरणातून अल्पवयीन मुलगी व तरुणाने राधानगरी जंगलात टोकाचं पाऊल उचलल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. मृतदेह दोन दिवसांनी आढळले.
Tragic End Of Love Affair Kolhapur : प्रेमप्रकरणातून आलेल्या नैराश्यातून तरसंबळे (ता. राधानगरी) येथील जंगल हद्दीत दोघांनी आत्महत्या केली. हा प्रकार आज उघडकीस आला. ओंकार ऊर्फ उदय कृष्णात बरगे (वय २८, रा. शेळेवाडी, ता. राधानगरी) याने तालुक्यातील एका अल्पवयीन मुलीसह आत्महत्या केली, असे राधानगरी पोलिसांनी सांगितले.

