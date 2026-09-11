Madhuri Elephant Nandani Math : माधुरी हत्ती नांदणी मठातील धार्मिक कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार का? वनताराकडून सूचनांची आली यादी

हाय-पॉवर्ड कमिटीच्या मंजुरीनंतर माधुरीला कोल्हापूरच्या नांदनी मठात परतण्यास परवानगीमाधुरीकडून कोणतेही काम करून घेतले जाणार नाही; २४ तास देखभाल आणि दर १५ दिवसांनी आरोग्य तपासणीची अटनांदणी मठात परतल्यानंतरही माधुरीच्या आरोग्य तपासणी व उपचारांसाठी वनताराचे पशुवैद्यक सहकार्य करणार.नांदणी मठ कोल्हापूर : जवळपास वर्षभरानंतर हत्तीण माधुरीला नांदणी मठातील जुन्या निवासस्थानी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हाय-पॉवर्ड कमिटीच्या मंजुरीनंतर माधुरीला कोल्हापूरला आणण्यात येत आहे. वनताराने या निर्णयाचा आदर करत, माधुरीच्या पुढील देखभालीसाठी आवश्यक सहकार्य सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले..हाय-पॉवर्ड कमिटीच्या निर्देशानुसार ३० जुलै २०२५ रोजी माधुरीला वनतारा येथे नेण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी झाली. तसेच नांदणी मठातील माधुरीच्या निवासाची आणि उपलब्ध सुविधांची पाहणी करण्यात आली..माधुरीला नांदणी मठात ठेवताना तिच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसंदर्भात कमिटीने काही अटी घातल्या आहेत. माधुरीकडून कोणतेही काम करून घेता येणार नाही. मिरवणूक किंवा अन्य कारणांसाठी तिचा वापर करता येणार नाही. तिची २४ तास देखभाल करणे आणि दर १५ दिवसांनी आरोग्य तपासणी करणे बंधनकारक असेल..Madhuri Elephant Kolhapur : माधुरी हत्तीण वनतारातून कोल्हापूरला रवाना; मठाचे वकील मनोज पाटील यांची माहिती.वनताराच्या पशुवैद्यकांकडूनही माधुरीची दर १५ दिवसांनी आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे. गरज भासल्यास उपचारांसाठी वनतारा आवश्यक सहकार्य करणार आहे. माधुरीच्या निवासासाठी वैद्यकीय सुविधा, उपकरणे, औषधे आणि आवश्यक साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठीही वनताराने सहकार्य केले आहे. माधुरी कुठेही असली तरी तिचे आरोग्य, सुरक्षितता आणि दीर्घायुष्य हीच प्राथमिकता राहील, असे वनताराने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.