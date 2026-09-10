Madhuri Elephant Kolhapur : माधुरी हत्तीण वनतारातून कोल्हापूरला रवाना; मठाचे वकील मनोज पाटील यांची माहिती

Madhuri elephant returning to Kolhapur : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य संस्थान मठाच्या महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला पुन्हा नांदणीला आणण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. बुधवारी (ता. ९) झालेल्या ऑनलाइन सुनावणीनंतर हाय पावर कमिटीने निकाल राखून ठेवला होता. आज (ता. १०) दुपारी बाराच्या सुमारास समितीने निकाल जाहीर करत माधुरी हत्तीणीला कोल्हापूरला जाण्यास हिरवा कंदील दाखवला. त्यानंतर मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी तातडीने कागदपत्रांची पूर्तता केली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास माधुरी हत्तीण वनतारातून नांदणीच्या दिशेने रवाना झाल्याची माहिती मनोज पाटील यांनी दिली..नांदणी मठ, वनतारा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उच्चस्तरीय समितीसमोर नांदणी मठात माधुरी हत्तीणीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची माहिती देण्यात आली. या सुविधा पाहता माधुरीला पुन्हा नांदणीला पाठविण्याची मागणी करण्यात आली होती. समितीने सर्व माहिती ऐकून घेतल्यानंतर आज निर्णय जाहीर केला..संयुक्त समितीकडून सुविधांची पाहणी२३ जुलै रोजी उच्चस्तरीय समितीने उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य, सेंट्रल झूचे सदस्य, महाराष्ट्र शासन आणि वनविभागाच्या प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन केली होती. त्यानंतर १७ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत पाच ऑगस्टपर्यंत नांदणी येथे माधुरी हत्तीणीसाठी करण्यात आलेल्या सुविधांची पाहणी करण्याचे आदेश संयुक्त समितीला देण्यात आले होते.त्यानुसार १० ऑगस्ट रोजी संयुक्त समितीने नांदणी येथे उभारलेल्या सुविधांची पाहणी केली. याबाबतचा अहवाल उच्चस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारी सायंकाळी ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणी झाली..‘पेटा’चा विरोध, तरीही माधुरीला नांदणीला पाठविण्याचा निर्णयसुनावणीदरम्यान ‘पेटा’ने माधुरी हत्तीणीला नांदणी मठात पाठवू नये, अशी मागणी केली. मात्र, उच्चस्तरीय समितीने सर्व बाबींचा विचार करून माधुरी हत्तीणीला नांदणीला पाठविण्यास मंजुरी दिली..Madhuri Elephant Nandani : अखेर माधुरी हत्तीण दोन दिवसात कोल्हापुरात येणार! वनतारातून नांदणीकडे प्रस्थान; राजू शेट्टीनी सोशल मीडियावर दिली माहिती.कायमस्वरूपी सुविधा केंद्र उभारणारनांदणी येथे सध्या उभारण्यात आलेले सुविधा केंद्र हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे आहे. कायमस्वरूपी वापरासाठी लवकरच अधिक प्रशस्त सुविधा केंद्र उभारण्यात येणार आहे. सध्या समितीच्या सूचनेनुसार आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. वनतारा येथे माधुरी हत्तीणीची प्रकृती चांगली असली तरी तिला नांदणी मठात परत आणण्याची मागणी करण्यात आली होती. ही मागणी हाय पावर कमिटीने मान्य केली असून, त्यामुळे माधुरीच्या नांदणीकडे परतीचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे, अशी माहिती मठाचे वकील मनोज पाटील यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.