कोल्हापूर

Madhuri Elephant Return To Nandani Math : 'माधुरी हत्तीणी'च्या मुद्द्यावरून मोठा वाद पेटण्याची शक्यता! 13 सप्टेंबरची 'डेडलाईन'; राजू शेट्टींचा सरकारला थेट इशारा

Madhuri Elephant return to Nandani Math latest news : वनतारामधून माधुरी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यास होत असलेल्या प्रशासकीय विलंबाविरोधात भाविकांनी उपोषण केले. १३ सप्टेंबरपूर्वी घरवापसी न झाल्यास राजू शेट्टी यांनी मोठ्या आंदोलनाचा इशारा दिला.
Raju Shetti protest over Madhuri Elephant return

Raju Shetti protest over Madhuri Elephant return

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील मठातील ‘माधुरी’ हत्तीणीला गुजरातच्या ‘वनतारा’ येथे नेऊन वर्ष झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, हाय पॉवर कमिटी आणि वनतारा प्रशासनाने माधुरी हत्तीणीला नांदणी मठाकडे (Vantara Madhuri Elephant homecoming update) परत करण्याचा निर्णय देऊनही केवळ प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हत्ती पाठविण्यास विलंब होत आहे.

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