Madhuri Elephant Return Kolhapur : 'माधुरी' हत्तीण महिन्याभरात कोल्हापूरला येणार!, वनताराची टीम नांदणीत पुनर्वसन केंदाच्या पाहणीसाठी दाखल

Nandani elephant rehabilitation centre : शिरोळ तालुक्यातील नांदणी येथील ‘महादेवी’ उर्फ माधुरी हत्तीणीच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल वर्षभरानंतर तिच्या परतीच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुढील महिनाभरात माधुरी नांदणीत परतण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..गुजरातमधील वनतारा (Vantara) संस्थेचे पथक सोमवारी (ता. १६) नांदणीत दाखल झाले. पथकाने माधुरीसाठी उभारण्यात येत असलेल्या पुनर्वसन केंद्राची पाहणी केली. यावेळी नांदणी मठातील काही पदाधिकारी उपस्थित होते. माधुरीच्या पुनर्वसनासह सुरक्षित पुनरागमनाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली..महाराष्ट्र शासन, नांदणी मठ आणि वनतारा यांच्यात सकारात्मक घडामोडी सुरू आहेत. त्यामुळे माधुरीच्या परतीच्या आशा आणखी बळावल्या आहेत. माधुरी हत्तीणीला २८ जुलै २०२५ रोजी वनतारा येथे नेण्यात आले होते. त्यावेळी कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातून भावनिक प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. लाखो नागरिकांनी तिच्याविषयीच्या भावना व्यक्त केल्या होत्या..Elephant Teeth : हत्तीला खरोखरच 26 दात असतात? बाहेर दिसणारे 2 दात सोडून उरलेले दात कुठे असतात?.गेल्या वर्षभरापासून तिच्या पुनरागमनासाठी प्रयत्न सुरू होते. आता या प्रयत्नांना यश येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नांदणी मठ आणि वनतारा यांच्या समन्वयातून लवकरच माधुरीला पुन्हा नांदणीत आणण्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.