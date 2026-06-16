कोल्हापूर

Madhuri Elephant Return Kolhapur : 'माधुरी' हत्तीण महिन्याभरात कोल्हापूरला येणार!, वनताराची टीम नांदणीत पुनर्वसन केंदाच्या पाहणीसाठी दाखल

Madhuri elephant latest news : नांदणी येथील 'माधुरी' उर्फ महादेवी हत्तीण महिन्याभरात परतण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच वनताराची टीम कोल्हापुरात दाखल झाली आहे. प्रस्तावित पुनर्वसन केंद्राच्या जागेची पाहणी सुरू झाली आहे.
Madhuri Elephant Return Kolhapur vantara team

Madhuri Elephant Return Kolhapur vantara team

esakal

Sandeep Shirguppe
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Nandani elephant rehabilitation centre : शिरोळ तालुक्यातील नांदणी येथील ‘महादेवी’ उर्फ माधुरी हत्तीणीच्या पुनरागमनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तब्बल वर्षभरानंतर तिच्या परतीच्या हालचालींना वेग आला आहे. पुढील महिनाभरात माधुरी नांदणीत परतण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

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