Kolhapur Madhuri Elephant: 'माधुरी' हत्तीणीबाबत 'वनतारा'चे प्रसिद्धीपत्रक! बांधिलकीपोटी भविष्यातही देखभाल करण्याचा शब्द

Vantara official press release: कोल्हापुरातल्या शिरोळ तालुक्यातील नांदणी मठाची बहुचर्चित माधुरी हत्तीण शुक्रवारी मध्यरात्री १२.४० वाजता मठात दाखल झाली. मध्यरात्रीदेखील ‘माधुरी’प्रेमींकडून जल्लोष साजरा करत तिचं स्वागत करण्यात आलं. तब्बल चारशे दिवसांनंतर माधुरीची घरवापसी झाली आहे. त्यानंतर आता 'वनतारा' संस्थेने एक प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे..माधुरी हत्तीणीबाबत 'वनतारा'ने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी केलं आहे. त्यात म्हटलंय की, कोल्हापूरकरांच्या लाडक्या माधुरीला उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशांनुसार ३० जुलै २०२५ रोजी जामनगर येथील 'वनारा'मध्ये आणलं होतं. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही हे निर्देश कायम ठेवले होते. वनताराने तिचा ताबा मागितला नव्हता, सक्षम प्राधिकरणांनी तसे निर्देश दिल्यामुळेच आम्ही तिचा स्वीकार केला आणि तिची काळजी घेतली.'वनतारा'ने पुढे म्हटलंय की, माधुरीबाबत कोल्हापूरकरांच्या असलेल्या तीव्र भावनांची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. महाराष्ट्र शासन, संबंधित अधिकारी, स्थानिक नागरिकांशी झालेल्या चर्चेनंतर, ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी आम्ही स्पष्ट केले होते की आम्ही या भावनांचा आदर करु आणि सक्षम प्राधिकरणांच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करू..Amravati Food Safety Action: अमरावतीत घाणेरड्या वातावरणात नूडल्स निर्मिती; कुत्रे-मांजरांचा वावर उघड, दोन गृहउद्योगांचे परवाने तातडीने निलंबित.सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश''सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना त्यांचे म्हणणे उच्चाधिकार समितीपुढे मांडण्याचे निर्देश दिले. सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, आवश्यक अहवाल मागवून आणि नांदणी येथील सुविधेची प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर, उच्चाधिकार समितीने ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी सशर्त आदेश देत माधुरीला कोल्हापुरात परत जाण्यास परवानगी दिली.''या परवानगीमध्ये माधुरीचा मिरवणुकीसाठी किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी वापर केला जाणार नाही, तिला २४ तास योग्य सुविधा मिळतील आणि दर १५ दिवसांनी तिची वैद्यकीय तपासणी केली जाईल, यांसारख्या कठोर अटींचा समावेश असल्याचं वनताराने म्हटलं आहे..माधुरीसाठी वनतारा काय करणार?''सातत्यपूर्ण पशुवैद्यकीय उपचारांमुळे माधुरीची प्रकृती स्थिर झाली असली, तरी तिचे जुने आजार पूर्णपणे नाहीसे झालेले नाहीत. तिला अजूनही योग्य काळजी, आरोग्याचं व्यवस्थापन आणि नियमित पशुवैद्यकीय देखरेखीची आवश्यकता आहे.'' असं वनतारा म्हणत आहे.त्यापोटी, तिची राहण्याची योग्य व्यवस्था, पशुवैद्यकीय पायाभूत सुविधा, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि इतर आवश्यक बाबी उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यासाठी वनताराने सहकार्य केले आहे. उच्चाधिकार समितीच्या निर्देशानुसार, वनताराचे पशुवैद्यकीय अधिकारी दर पंधरवड्याला कोल्हापुरात जाऊन तिची वैद्यकीय तपासणी करतील आणि सक्षम प्राधिकरणांना आपला अहवाल सादर करतील..मी अजून लग्न केलेलं नाही...!; राष्ट्रपतींचे ADC राहिलेल्या मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल यांनी सांगितलं कारण, म्हणाले, ''नियमानुसार...''.नांदणी येथील ज्या ठिकाणी माधुरी राहणार आहे, त्या जागेच्या आणि सुविधेच्या सुधारणेवरही वनताराने काम केले आहे. उपलब्ध पायाभूत सुविधांमध्ये तिच्यासाठी शक्य तितकी सर्वोत्तम व्यवस्था करण्यात आली आहे. ट्रस्टच्या जागेतून जाणाऱ्या एका रस्त्यामुळे उपलब्ध जागेची मर्यादा होती. त्यामुळे पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी सुधारणा करता आल्या नाहीत, असं वनताराने म्हटलं आहे.तसेच माधुरी तेथील वातावरणात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर, त्या सुविधेच्या अधिक सुधारणेसाठी वनतारा मठाला सर्व सहकार्य करण्यास सदैव उपलब्ध राहील. तसेच न्यायालय किंवा सक्षम प्राधिकरणांनी निर्देश दिल्यास अशा सुधारणांसाठी वनतारा नक्कीच साहाय्य करेल, असंही आश्वासन प्रसिद्धीपत्रकात दिलं..''माधुरीचे उत्तम आरोग्य आणि सुरक्षितता हीच वनताराची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. तिच्या आरोग्यासाठी, कल्याणासाठी आणि सन्मानासाठी असलेली आमची कटिबद्धता ती कुठे राहते यावर अवलंबून नाही. आम्ही तिच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुषी, सुरक्षित व आनंदी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो.'' अशा भावना वनताराने व्यक्त केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.