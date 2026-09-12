कोल्हापूर

Kolhapur Madhuri Elephant: 'माधुरी' हत्तीणीबाबत 'वनतारा'चे प्रसिद्धीपत्रक! बांधिलकीपोटी भविष्यातही देखभाल करण्याचा शब्द

Madhuri Elephant Returns to Kolhapur After 400 Days: ''माधुरीबाबत कोल्हापूरकरांच्या असलेल्या तीव्र भावनांची आम्हाला पूर्ण जाणीव आहे. ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी आम्ही स्पष्ट केले होते की आम्ही या भावनांचा आदर करु आणि सक्षम प्राधिकरणांच्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करू.''
Madhuri Elephant Returns to Kolhapur

Madhuri Elephant Returns to Kolhapur

esakal

संतोष कानडे
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Vantara official press release: कोल्हापुरातल्या शिरोळ तालुक्यातील नांदणी मठाची बहुचर्चित माधुरी हत्तीण शुक्रवारी मध्यरात्री १२.४० वाजता मठात दाखल झाली. मध्यरात्रीदेखील ‘माधुरी’प्रेमींकडून जल्लोष साजरा करत तिचं स्वागत करण्यात आलं. तब्बल चारशे दिवसांनंतर माधुरीची घरवापसी झाली आहे. त्यानंतर आता 'वनतारा' संस्थेने एक प्रसिद्धीपत्रक काढले आहे.

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