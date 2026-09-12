Madhuri Elephant Returns : तब्बल 400 दिवसांनंतर 'माधुरी' परतली! मध्यरात्री 12.40 वाजता 1160 किमीचा प्रवास करून पोहोचली नांदणीत; उपस्थितांना आनंदाश्रू अनावर

जयसिंगपूर (जि. कोल्हापूर) : नांदणी (ता. शिरोळ) येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य संस्थान मठाची बहुचर्चित माधुरी हत्तीण (ता.१२) मध्यरात्री १२.४० वाजता ११६० किमीचा प्रवास करून गावात पोहोचली आणि ‘माधुरी’प्रेमींकडून जल्लोष साजरा करताना अनेकांना आनंदाश्रू आवरता आले नाहीत. एखाद्या सेलिब्रिटीप्रमाणे वाहनांच्या ताफ्यातून आणि प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात माधुरीची तब्बल चारशे दिवसांनंतर नांदणी गावात दिमाखदार स्वागताने घरवापसी (Madhuri Elephant) झाली. यावेळी फुलांची उधळण व फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली..गुरुवारी सायंकाळी सव्वापाच वाजता गुजरातमधील वनतारा हत्ती पुनर्वसन केंद्रातून माधुरी हत्तीणीची ॲनिमल ॲम्ब्युलन्समधून रवानगी झाली. ही वाहने व वनताराचे अधिकारी, कर्मचारी प्रवास करत बडोदा, सुरत, वापी, नवसारी, वसई, विरार, ठाणे, पुणे, सातारा, कऱ्हाडमार्गे नांदणी मठात तीस तासांनंतर माधुरी हत्तीण दाखल झाली..माधुरी हत्तीणीची वाहने नांदणी येथील चौकात आल्यानंतर जेसीबीच्या माध्यमातून फुलांची उधळण केली. माधुरी हत्तीणीचे जल्लोषात स्वागत करीत असताना महिला, वृद्ध, लहान मुले, नागरिकांना आनंदाश्रू अनावर झाले. स्वागतावेळी फक्त नांदणी नव्हे, तर कोल्हापूर, सांगली आणि बेळगाव जिल्ह्यांतील हजारो सर्वधर्मीय नागरिक उपस्थित होते. नांदणीतील प्रमुख मार्गांवरून माधुरीच्या स्वागतासाठी रांगोळ्या काढण्यात आल्या. यातून हजारो भाविकांच्या उपस्थितीत वाहने निशिधीका येथे दाखल झाली. यावेळी वनतारा, वनविभाग, आरोग्य पथक यांच्या उपस्थितीत माधुरीला सुरक्षितरित्या वाहनातून खाली उतरवण्यात आले..Sugarcane Crisis : महाराष्ट्राचे ठरले, कर्नाटकातील गळीत हंगाम कधी? साखर कारखान्यांना दुहेरी फटका बसण्याची शक्यता; उताऱ्यात घट अन् दराचाही परिणाम.त्यानंतर निशिधीका परिसरात तयार केलेल्या माधुरी निवासाच्या रस्त्याच्या दुतर्फा केळीचे घड, पपई, बीट, सफरचंद, संत्री, मोसंबी, उसाच्या कांड्या, गवत, उसाचा चारा, कलिंगड, विविध प्रकारच्या भाज्या, केळीचे लहान खूप असे खाद्यपदार्थ ठेवले होते. नांदणी मठाचे स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी, वरुर मठाचे स्वस्तिश्री धर्मसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी, कोल्हापूर मठाचे स्वस्तिश्री लक्ष्मीसेन भट्टारक पट्टाचार्य महास्वामी यांनी माधुरीचे स्वागत केले. त्यानंतर माधुरीला आपल्या हक्काच्या निवासस्थानात आणण्यात आले. माधुरी हत्तीणीची पुनरागमन झाल्याने नागरिक माधुरीचे क्षण मोबाइलमध्ये टिपण्यासाठी धडपडत होते. २५ हून अधिक पोलिस अधिकारी, १०० कर्मचारी, ५० हून अधिक होमगार्ड यांचा बंदोबस्त होता..दर पंधरा दिवसांनी आरोग्य तपासणीउच्चस्तरीय समितीच्या मंजुरीनंतर ‘माधुरी’ला नांदणी मठात परतण्यास परवानगी मिळाली होती. त्यानुसार माधुरीला नांदणी मठात आणण्यात आले. माधुरीकडून कोणतेही काम करून घेतले जाणार नाही. २४ तास देखभाल आणि दर १५ दिवसांनी आरोग्य तपासणीची अट घातली आहे. नांदणी मठात परतल्यानंतरही माधुरीच्या आरोग्य तपासणी व उपचारांसाठी वनताराचे पशुवैद्यक विभाग सहकार्य करणार आहेत..8 Feet Crocodile Spotted in Krishna River : औदुंबरच्या कृष्णा नदीच्या डोहात आढळली आठफुटी मगर; घाटावर दररोज उन्हात बसताना दिसल्याने भाविकांमध्ये खळबळ.नांदणीतील सुविधानांदणी मठातही आता ‘माधुरी’ला चांगल्या सुविधा निर्माण करून दिल्या आहेत. यात किचन, स्वीमिंग पूल, आरोग्य तपासणी केंद्र, तसेच संचार करताना किरकोळ अपघात होणार नाही, यासाठी विशेष दक्षता घेतली आहे..‘माधुरी’चा वनतारातील दिनक्रमवनताराच्या हत्ती पुनर्वसन केंद्रात ३७६ हत्ती आहेत. एका हत्तीला दोन माहूत त्यांची देखभाल करतात. तसेच माधुरी हत्तीणीचीही दोन माहूत देखभाल करत होते. सकाळी उठल्यानंतर चारा देणे, फेरफटका मारणे त्यानंतर सकाळच्या सत्रातील खाद्य व फळे देत. दुपारी हत्तीणीची स्वच्छता करून स्वीमिंग टॅंकमध्ये सोडणे, दुपारी ओला चारा, सुका चारा व पिण्यासाठी पाणी अशी व्यवस्था करण्यात येत होती. त्यानंतर सायंकाळी खाद्य दिल्यानंतर फेरफटका मारणे आणि रात्री आवश्यक फळे व खाद्य चाऱ्याची व्यवस्था केली जात असे. त्याचबरोबर सकाळच्या सत्रात वैद्यकीय पथकाकडून पाहणी केली जात असे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.