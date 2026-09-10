Madhuri Elephant Nandani : अखेर माधुरी हत्तीण दोन दिवसात कोल्हापुरात येणार! वनतारातून नांदणीकडे प्रस्थान; राजू शेट्टीनी सोशल मीडियावर दिली माहिती

Raju Shetti Madhuri elephant : शिरोळ तालुक्यातील नांदणी मठातील महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीच्या घरवापसीचा मार्ग अखेर मोकळा झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. माधुरी वनतारातून नांदणीच्या दिशेने रवाना होत असल्याची माहिती माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे दिली आहे. त्यामुळे माधुरीच्या घरवापसीची अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षा करणाऱ्या नांदणीकरांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..नांदणी (ता. शिरोळ) येथील स्वस्तिश्री जिनसेन भट्टारक पट्टाचार्य संस्थान मठाच्या महादेवी उर्फ माधुरी हत्तीणीला पुन्हा नांदणीला आणण्यासाठी राजू शेट्टी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला. माधुरीच्या घरवापसीसाठी त्यांनी ४५ किलोमीटरची पदयात्रा केली होती. तसेच वनताराच्या सीईओंसोबत संवाद साधण्यासह न्यायालयीन लढाई आणि प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. अशी माहिती आपल्या पोस्ट द्वारे केली आहे..दरम्यान, बुधवारी (ता. ९) माधुरी हत्तीणीच्या नांदणीला परत पाठविण्याच्या मागणीवर ऑनलाइन सुनावणी झाली. नांदणी मठ, वनतारा आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने उच्चस्तरीय समितीसमोर नांदणी मठात माधुरीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधांची माहिती सादर करण्यात आली. यावेळी माधुरीला नांदणीला पाठविण्याची मागणी करण्यात आली..उच्चस्तरीय समितीने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर राजू शेट्टी यांनी माधुरी वनतारातून नांदणीच्या दिशेने निघाल्याची पोस्ट केली. त्यामुळे माधुरीच्या घरवापसीबाबतच्या चर्चांना उधाण आले आहे..Madhuri Elephant Return : 'वनतारा'त गेलेली माधुरी हत्तीण परत येणार? उच्चस्तरीय समिती 20 दिवसांत सादर करणार अहवाल, संयुक्त पथकाकडून तपासणी.माधुरीला पुन्हा नांदणी मठात आणण्यासाठी राजू शेट्टी यांनी यापूर्वी आंदोलनाची भूमिका घेतली होती. माधुरीच्या घरवापसीचा शब्द दिल्यानंतर त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे.आता माधुरी प्रत्यक्षात नांदणीला कधी पोहोचणार आणि तिच्या घरवापसीबाबत उच्चस्तरीय समितीचा अधिकृत निर्णय काय असणार, याकडे नांदणीकरांसह माधुरीप्रेमींचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.