Mahabhumi Portal: सरकारी कचेऱ्यांचे हेलपाटे थांबणार ; जमीन नकाशे अन् 'क' प्रत आता महाभूमीवर एका क्लिकवर !

कुंडलिक पाटील कुडित्रे: जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णपणे नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता जमिनीचे नकाशे आणि मोजणीनंतर मिळणारी 'क' प्रत नागरिकांना घरबसल्या एका क्लिकवर पाहता आणि डाऊनलोड करता येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागामार्फत २०२२ पासून जमीन मोजणी केल्यानंतर देण्यात येणारी 'क' प्रत तसेच 'डीजीमॅप' ही नवी डिजिटल सुविधा महाभूमी प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी व नागरिकांना नकाशांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याची किंवा तासनतास ताटकळत राहण्याची गरज भासणार नाही..या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत भूमी अभिलेख विभागाने उपलब्ध असलेल्या जुन्या गाव नकाशांचे अद्ययावत स्कॅनिंग करून त्यांचे डिजिटल रूपामध्ये रूपांतर केले आहे. त्याचबरोबर २०२२ पासूनच्या डिजिटल मोजणी प्रकरणांतील नकाशे आणि 'क' प्रत महाभूमी प्रणालीवर ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना आपल्या संगणक किंवा मोबाईलच्या माध्यमातून आवश्यक ते नकाशे केवळ नाममात्र शुल्क भरून ऑनलाईन पाहणे आणि डाऊनलोड करणे शक्य होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास वाचण्यास मोठी मदत होणार आहे..Forest Department Demolition : आजारी आई, पत्नीवर शस्त्रक्रिया अन् दिव्यांग मुलगा...; कोल्हापुरात वनविभागाच्या जेसीबीने तीन कुटुंबांचे संसार मोडले, असं घडलं काय?.जमिनीशी संबंधित खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असोत, बँक कर्जाची प्रकरणे, बांधकाम परवानग्या, वारसा हक्क नोंदणी किंवा मोजणीची कामे असोत; या सर्व प्रक्रियांसाठी अधिकृत डिजिटल नकाशे आता सहजरीत्या उपलब्ध होणार आहेत. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या कामात अधिक पारदर्शकता आणि वेग येणार असून प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढणार आहे. राज्य सरकारच्या 'डिजिटल महाराष्ट्र' आणि 'पेपरलेस प्रशासन' या महत्त्वाकांक्षी संकल्पनांना या सुविधेमुळे मोठे बळ मिळणार आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या या नागरिकाभिमुख उपक्रमाचे सर्वसामान्यांमधून आणि शेतकरी वर्गातून स्वागत केले जात आहे..Raj Thackeray: सरकारकडून अपेक्षाच उरल्या नाहीत..., विद्यार्थ्यांना झालेली अमानुष मारहाणीवर राज ठाकरे चिडले."नागरिकांना आता जमिनीचे नकाशे आणि मोजणीनंतर मिळणारी 'क' प्रत मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारावे लागणार नाहीत. 'महाभूमी' प्रणालीवर ही सुविधा एका क्लिकवर उपलब्ध असून, २०२२ पासूनच्या मोजणीची 'क' प्रत आणि 'डीजीमॅप' घरबसल्या पाहता आणि डाऊनलोड करता येईल."— शिवाजी भोसले, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.