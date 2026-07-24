कोल्हापूर

Mahabhumi Portal: सरकारी कचेऱ्यांचे हेलपाटे थांबणार ; जमीन नकाशे अन् 'क' प्रत आता महाभूमीवर एका क्लिकवर !

Mahabhumi Portal Brings Land Records Online: आता २०२२ पासूनच्या जमीन मोजणीची 'क' प्रत, डीजीमॅप आणि जमीन नकाशे महाभूमी पोर्टलवरून घरबसल्या नाममात्र शुल्कात पाहता व डाउनलोड करता येणार आहेत.
Mahabhumi Portal

Mahabhumi Portal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​कुंडलिक पाटील

​कुडित्रे: जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि पूर्णपणे नागरिकाभिमुख करण्याच्या दृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता जमिनीचे नकाशे आणि मोजणीनंतर मिळणारी 'क' प्रत नागरिकांना घरबसल्या एका क्लिकवर पाहता आणि डाऊनलोड करता येणार आहे. भूमी अभिलेख विभागामार्फत २०२२ पासून जमीन मोजणी केल्यानंतर देण्यात येणारी 'क' प्रत तसेच 'डीजीमॅप' ही नवी डिजिटल सुविधा महाभूमी प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी व नागरिकांना नकाशांसाठी वारंवार सरकारी कार्यालयांचे हेलपाटे मारण्याची किंवा तासनतास ताटकळत राहण्याची गरज भासणार नाही.

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