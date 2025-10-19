Gokul Milk Politics : हसन मुश्रीफांनी डिबेंचर्सवरून केलेल्या वक्तव्याला महाडिक गटाकडून उत्तर

Kolhapur Politics : ‘जिल्हा सहकारी दूध संघावर (गोकुळ) डिबेंचरसाठी मोर्चा काढला होता, तो मुद्दा बाजूला ठेवून काल वसूबारसच्या कार्यक्रमात नेत्यांनी दिशाभूल करून मोर्चाला राजकीय रंग दिला. आमची डिबेंचरची मागणी आजही कायम आहे. त्यासाठी आम्ही दिवाळीनंतर संस्था, सभासदांची सभा घेणार आहे. सहकार विभागाकडे दाद मागणार आहे, प्रसंगी न्यायालयात जाणार आहे. डिबेंचरला आमचा विरोध नाही. गतवर्षीप्रमाणे डिबेंचर द्यावा आणि उर्वरित रक्कम आम्हाला परत करावी’, अशी मागणी असल्याचे माजी संचालक विश्वास जाधव यांच्यासह सहकाऱ्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली..ते म्हणाले, ‘आजपर्यंतच्या इतिहासात पहिल्यांदा ४० टक्के डिबेंचर घेतला आहे, त्याला विरोध आहे. गेल्या दहा वर्षांचे अहवाल दाखवत त्यामध्ये आजपर्यंत इतकी मोठी रक्कम कधी कपात केली नाही. त्यामुळे आमचा विरोध आहे. डिबेंचरसाठी मोर्चा निघाला होता, त्यावेळी संचालक अरुण डोंगळे यांच्यासह इतरांनी तुमचे समाधान करू, अशी सकारात्मक चर्चा केली, मात्र कालच्या वसूबारस कार्यक्रमात डिबेंचरची मागणी बाजूला ठेवून राजकीय रंग दिला..दुधाला एक रुपया जादा दर दिला त्याचे स्वागत आहे, पण ही नेहमीची प्रक्रिया आहे. नेत्यांबद्दल बोलण्याइतपत आमची उंची नाही, पण त्यांनी डिबेंचरचा मुद्दा बाजूला ठेवून राजकीय मुद्दा पुढे केला. याला आमचा विरोध आहे. आम्ही मागणी केली म्हणून संचालिका शौमिका महाडिक आमच्यासोबत आल्या आहेत. त्याला राजकीय मुद्दा करू नये. आम्ही दिवाळी झाल्यानंतर संस्था, सभासदांची एक सभा घेणार आहे. त्यामध्ये सर्वांची मते जाणून घेऊन सहकार विभागाकडे दाद मागणार आहे. तेथे न्याय मिळत नसेल तर न्यायालयात जाणार आहे.’.Kolhapur Crime News : कोल्हापूर सीबीएस परिसरातील लॉजमध्ये गुजरातच्या व्यापाऱ्याने घेतला गळफास, तीन दिवस एकाच खोलीत....पत्रकार परिषदेस ‘गोकुळ’चे माजी संचालक धैर्यशील देसाई, राधानगरीचे पंचायत समितीचे माजी उपसभापदी रवीश पाटील, राजाराम कारखान्याचे संचालक तानाजी पाटील, प्रताप पाटील-कावणेकर आणि प्रमोद पाटील उपस्थित होते.मिठाचा खडा नव्हे पोतेच आहे...‘गोकुळमध्ये मिठाचा खडा पडू नये, पण मिठाचे पोतेच शेजारी घेवून बसला आहात. त्यामुळे दूध नासायला वेळ लागणार नाही. गोकुळवर सत्ता येऊन पाच वर्षे झाली, तरीही महाडिक यांचा जावईच दिसतो कसा? पाच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता गोकुळमध्ये असताना महाडिकांच्या जावयांचा ठेका का रद्द केला नाही. जादा पैसे देऊन त्यांनाच परत ठेका दिला. चांगले काम होते म्हणूनच दिला आहे. तो ठेका रद्द का करू शकला नाही’, असा सवाल प्रताप पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.