कोल्हापूर

Mahalaxmi Express Fire : कोल्हापूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या डब्याला आग; रेल्वे प्रशासनाकडून तातडीच्या उपाययोजना

Railway Emergency Response : कोल्हापूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या एका डब्याला आग लागल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना केल्या. घटनेचे कारण, प्रवाशांची सुरक्षितता आणि ताजे अपडेट जाणून घ्या.
Mahalaxmi Express Fire mumbai kolhapur

Mahalaxmi Express Fire mumbai kolhapur

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Mumbai Train Fire : कोल्हापूरहून मुंबईकडे जाणाऱ्या महालक्ष्मी एक्सप्रेसच्या एका डब्याला कर्जतजवळ आग लागल्याची घटना घडली. रेल्वे कर्जत स्थानकाजवळ पोहोचताच संबंधित डब्यातून धूर येऊ लागल्याने प्रवाशांमध्ये एकच घबराट उडाली.

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