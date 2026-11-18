कोल्हापूर : राज्यातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असून, राज्य सरकारने मंगळवारी आणखी चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित केला. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांची संख्या आता ३०४ वरून ३०८ वर पोहोचली आहे. याशिवाय आणखी नऊ तालुक्यांचे ग्राउंड सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील हातकणंगले, गडहिंग्लज, करवीर, कागल या तालुक्यांचा समावेश आहे. याचा अहवाल तातडीने पाठवा, अशी सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली (Kolhapur drought survey latest update) आहे..मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नीतेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदी उपस्थित होते. या बैठकीत जलजीवन मिशनची अपूर्ण कामे आणि शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली..राज्यातील पाण्याची उपलब्धता, संभाव्य पाणीटंचाई, चारा उपलब्धता याचा आढावाही यावेळी घेण्यात आला. राज्यातील काही तालुक्यांमधून दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्याची मागणी होत आहे. यासाठी या तालुक्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. तेथील पिकांचे पंचनामे करून त्याचा अहवाल शासनाला तत्काळ पाठवावा, असे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. यावेळी हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या..Maharashtra Drought Relief : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये मिळणार दोन हजारांची मदत? दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणासाठी सरकारच्या हालचालींना वेग, तारीखही ठरली?.पालक सचिव दौरे करणारराज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घ्यावा. त्याचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे आदेश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले..Almatti Dam Water Level : अलमट्टी धरणाने गाठला तळ! पाणीसाठ्यात तब्बल 47 टीएमसीची घट; महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागात भीषण टंचाईचे संकट.तीव्रता अधिकचिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगडचा दुष्काळी तालुक्यांमध्ये समावेशकागलसह करवीर, हातकणंगले, गडहिंग्लज आदी तालुक्यांचे ग्राउंड सर्वेक्षणशिरपूर पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याची सूचना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.