Kolhapur Farmer Loan Waiver Second List : शेतकरी कर्जमाफीची दुसरी यादी जाहीर! जिल्ह्यातील 3,833 शेतकऱ्यांना दिलासा; तुमचे नाव आहे का?

कोल्हापूर : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील दुसऱ्या यादीत जिल्ह्यातील तीन हजार ८३३ शेतकऱ्यांचा समावेश झाला. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील दोन हजार १६०, तर राष्ट्रीयीकृत व इतर बॅंकामध्ये मिळून एक हजार ६७३ शेतकऱ्यांचा समावेश झाल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक नीळकंठ करे यांनी दिली..पहिली यादी २५ जुलैला प्रसिद्ध झाली होती. त्यामध्ये जिल्हा बॅंकेतील २३१३१, तर राष्ट्रीयीकृत सह अन्य बॅंकामधील ३८६६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. दोन्ही यादीनुसार जिल्ह्यातील एकूण ३० हजार ८३० शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. काही दिवसांपासून दुसऱ्या यादीची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती..MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड.सध्या जिल्ह्यातील सर्वच १६१३ आपले सरकार सेवा केंद्रावर याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन सुरू आहे. कर्जमुक्तीसाठी जिल्ह्यातील ४१ हजार ५५२ कर्जखाती ऑनलाईन अपलोड आहेत. सध्या दोन्ही प्रसिद्ध झालेल्या याद्या पूर्णपणे कर्जमाफीच्या आहेत. या दोन याद्यांव्यतिरिक्त उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्या लवकरच प्रसिद्ध होणार आहेत..शेतकऱ्यांनी आपले सेवा केंद्रावर जाताना आधार कार्ड, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी क्रमांक आवश्यक आहे. कर्जमुक्ती यादीतील त्यांच्या नावासमोर विशिष्ट क्रमांक केंद्र चालकास द्यावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांनी सर्व माहितीची सहमती दर्शविल्यास बायोमेट्रिक पद्धतीने प्रमाणिकरण करावे. ज्या शेतकऱ्यांचे आपले सरकार केंद्रावर अंगठ्यांचे ठसे उमटत नाहीत त्यांची कार्यपद्धतीही वेगळी आहे. ती अवलंबावी असे आवाहन करे यांनी केले..Nashik Police Bribery Case : लाचखोर हवालदाराला चार वर्षे सक्तमजुरीसह 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा; 10 हजारांची लाच स्वीकारताना पकडलेलं रंगेहाथ.प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदानाची प्रतीक्षाराज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा पहिला लाभ थकीत शेतकऱ्यांना दिला आहे. जिल्ह्यात पावणे दोन लाख शेतकऱ्यांनी कर्जाची वेळेत परतफेड केली आहे. त्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदानाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.