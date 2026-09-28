Kolhapur News: माझ्यासाठी भरपूर केलंस, माफ कर’, पत्नीला मेसेज पाठवून संपवलं आयुष्य; सावकाराकडून जाच

मुरगूड : ‘सविता, तू माझ्यासाठी भरपूर केलंस; पण मी काही करू शकलो नाही, मला माफ कर... ’ अशी शेवटची भावनिक साद घालत कागल तालुक्यातील सोनगे येथील श्रीधर दत्तात्रय डावरे (वय ४७) याने आत्महत्या केली. दरम्यान, खासगी सावकाराच्या जाचाला कंटाळून आपल्या पतीने आत्महत्या केल्याची तक्रार डवरे यांच्या पत्नीने पोलिसांत केली. .Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.त्यानुसार निवास अण्णासाहेब पाटील (रा. बानगे, ता. कागल) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, मृत श्रीधर डावरे याने निवास पाटील याच्याकडून नऊ लाख रुपये घेतले होते. मोबदल्यात २६ लाख रुपये देऊनही संशयित पाटील आणखी २५ लाख रुपये देण्यासाठी तगादा लावत होता. या त्रासातूनच डावरे यांनी आत्महत्या केल्याचे पत्नी सविता डावरे यांनी पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे. .बुधवारी (ता. २३) विषारी द्रव्य प्राशन केल्यानंतर डावरे यांना तातडीने निपाणी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. नंतर पुढील उपचारांसाठी कोल्हापुरात सीपीआर रुग्णालयात आणण्यात आले. मात्र, शनिवारी (ता. २६) उपचार सुरू असताना त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी अधिक तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक क्रांती पाटील करत आहेत..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.\rआता मला सहन होत नाही... श्रीधर डावरे यांनी आपल्या पत्नीच्या मोबाईलवर भावनिक मेसेज पाठवला आहे. त्यामध्ये, ‘सविता, मला माफ कर. मी माझ्या समू जवळ जातो. तू शंभोला फुलांसारखं सांभाळ. माझ्या खिशात चिठ्ठी ठेवली आहे, मला आता सहन होईना झालंय’, असाही उल्लेख केला आहे. याशिवाय खिशात ठेवलेल्या चिठ्ठीचा फोटोही त्यांनी मोबाईलवर पाठवला आहे. श्रीधर यांच्या समू या मुलीचे याआधी निधन झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.