Jaysingpur Muncipal: आश्वासनांची बोळवण! शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक अध्यादेश अजूनही प्रतीक्षेत

जयसिंगपूर : नेत्यांची सोय आणि निष्ठावंतांना संधी समजल्या जाणाऱ्या शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या शासन आदेशाकडे राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या स्थानिक नेत्यांची लक्ष लागून राहिले आहे..राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या चर्चेला सुरुवात झाली होती. नगरपालिकांना दोन, तर महापालिकांना पाच शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा मुद्दा नगरपालिकांच्या निवडणुकीत आश्वासनांचे गाजर दाखविण्यासाठी झाला. हीच स्थिती महापालिकांच्या निवडणुकीत पाहायला मिळाली. .Jayasingpur Municipal : लोकप्रतिनिधी परतले, लोकशाही फुलली; पालिकेतील बदलते चित्र, नगरसेवक-नागरिक थेट संवाद.अडचणीचा ठरणाऱ्या उमेदवाराला निवडणुकीच्या रिंगणाबाहेर ठेवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांकडून शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचे आश्वासन दिले जात आहे. नगरपालिका, महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचा मुद्दा अनेकांना आश्वासन दाखविण्यासाठीच वापरात आला आहे. .प्रत्यक्षात कोणताही नेता हा शासन अध्यादेश निघणार कधी, हे ठामपणे सांगू शकत नाही. निवडणुकीच्या काळात अनेक जण शासननियुक्त नगरसेवकच्या फंद्यात न पडता अन्य तडजोडींवर भर देताना दिसले. .Kolhapur Municipal : महापौर-उपमहापौर पदांच्या फॉर्म्युल्यावर महायुतीत मोठी रणनीती; कोल्हापूर राजकारणात रंगतदार घडामोडी.नगरपालिकांना दोन, तर महापालिकांना पाच शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचा ठोस निर्णय झाल्यास येणाऱ्या काळात राज्यातील सर्वच नगरपालिकांच्या कारभारी नेत्यांना शब्द पाळण्यासाठी याचा फायदा होणार आहे, तर केवळ आश्वासनाच्या बोळवणीवर असलेल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना यातून संधी मिळणार आहे..सध्या तरी शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीची चर्चा वाऱ्यावरची वरात ठरली आहे. महापालिकांच्या निवडणुकीत नेत्यांकडून याचा पुरेपूर फायदा प्रचारात घेतला गेला हे मात्र निश्चित..कालावधीचा निकष काय...?शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचा आदेश झाल्यास या पदाचा कालावधी कसा असेल हेदेखील अद्याप गुलदस्त्यात आहे. पाच वर्षांत या पदाची खांडोळी होणार की पूर्ण पाच वर्षे संधी मिळणार, यावरच या पदासाठी रस्सीखेच होणार आहे..तडजोडींसाठी वापरराज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीनंतर शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवकपदाचा अध्यादेश लागू होईल, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत होती. मात्र, नगरपालिका, महापालिका निवडणुका झाल्या तरी अद्याप याप्रश्नी शासनपातळीवर शांतता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.