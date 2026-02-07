कोल्हापूर

Jaysingpur Muncipal: आश्वासनांची बोळवण! शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक अध्यादेश अजूनही प्रतीक्षेत

Municipal and Corporation Politics : निवडणुकीत दिलेली पदांची आश्वासने… पण शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक अध्यादेश अजूनही प्रतीक्षेत! नेते-कार्यकर्त्यांचे लक्ष आता थेट शासन निर्णयाकडे लागले आहे.
Local leaders and party workers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर : नेत्यांची सोय आणि निष्ठावंतांना संधी समजल्या जाणाऱ्या शासननियुक्त स्वीकृत नगरसेवक निवडीच्या शासन आदेशाकडे राज्यातील नगरपालिका आणि महापालिकांच्या स्थानिक नेत्यांची लक्ष लागून राहिले आहे.

