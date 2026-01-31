कोल्हापूर

Kolhapur Solar Scheme : सौर योजनेचा गोंधळ उघड; आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप, सबसिडीसाठी नागरिक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत

Mahavitaran Solar Issue : ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेली सौर रुफटॉप योजना आता नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सबसिडीच्या आशेने अर्ज केलेल्या ग्राहकांना विलंब, जादा पैसे मागणी आणि अस्पष्ट माहितीचा सामना करावा लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
Customers waiting for rooftop solar installation amid Mahavitaran scheme confusion.

सकाळ वृत्तसेवा
प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : महावितरणने तीन महिन्यांपूर्वी ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप सोलर योजना (स्मार्ट)’ गैरसोयीची ठरत आहे. या योजनेचा शासन निर्णय होऊन त्याच्या अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे.

