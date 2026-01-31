Kolhapur Solar Scheme : सौर योजनेचा गोंधळ उघड; आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप, सबसिडीसाठी नागरिक महिन्यांपासून प्रतीक्षेत

प्रवीण देसाईकोल्हापूर : महावितरणने तीन महिन्यांपूर्वी ग्राहकांच्या सोयीसाठी सुरू केलेली ‘स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप सोलर योजना (स्मार्ट)’ गैरसोयीची ठरत आहे. या योजनेचा शासन निर्णय होऊन त्याच्या अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. .त्यातच ग्राहकांकडे योजनेपेक्षा अधिक पैशांची मागणी होत असल्याने त्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वत्र संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असलेल्या दारिद्र्यरेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांसाठी ही योजना सुरू केली आहे. यामध्ये ५० हजार रुपयांची रुफटॉप सोलर यंत्रणा असणार आहे. .Premium|Light Bill: दर काही महिन्यांनी वीजबिलाचे आकडे वाढलेले का दिसतात? महावितरणने गेल्या तीन वर्षात किती टक्के वाढ केली आणि का?.यातील ग्राहकांना केंद्र व राज्य सरकारकडून सबसिडी मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक ग्राहकांनी यासाठी महावितरणकडे अर्ज करून सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे; परंतु अद्यापही या ग्राहकांच्या घराच्या छतावर ही यंत्रणा बसलेली नाही. याबाबत ग्राहकांनी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. .तसेच अनेक ग्राहकांकडून आणखी १५ हजार रुपयांची जादा मागणी केली जात आहे. हे जादा पैसे कशासाठी? अशी विचारणा केल्यावर संबंधितांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. शासन निर्णयामध्ये योजनेची रुपरेषा स्पष्ट केली आहे. .Free Electricity Scheme: राज्य सरकारची स्मार्ट योजना, २५ वर्षे मोफत वीज; कुणाला मिळणार लाभ?.मात्र, अंमलबजावणीत सावळा गोंधळ सुरू आहे. योजनेबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून वेगवेगळी उत्तरे मिळत आहेत. त्यामुळे ग्राहक हैराण झाले असून, दाद मागायची कोणाकडे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे..या योजनेसाठी अर्ज करून सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळाली आहे. सव्वा महिना उलटला तरी ही यंत्रणा महावितरणकडून बसवलेली नाही. याबाबत महिनाभर महावितरणच्या संबंधित कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी भेट घेऊन पाठपुरावा सुरू आहे; परंतु त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. काही दिवसांपूर्वी आपल्याकडे आणखी १५ हजार रुपयांची मागणी केली आहे. योजना ५० हजारांची आणि आणखी १५ हजार कशाला? याबाबत विचारले असता संबंधितांकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.- संजय जाधव, ग्राहक (कौलगे, ता. कागल).या योजनेतील ग्राहकांना यंत्रणा पुरविण्यासाठी कंपनी नेमलेली नाही. दहा ते पंधरा दिवसांत कंपनी निश्चित होईल. त्यानंतर यापूर्वी ज्या ग्राहकांनी या योजनेसाठी जी कंपनी निवडली आहे, त्यावर काय निर्णय घ्यायचा याबाबत धोरण ठरविले जाईल. या यंत्रणेसाठी ५० हजार ही अंदाजे रक्कम आहे. एखाद्या कंपनीला या कामाचे टेंडर दिले जाईल. त्यानंतर या यंत्रणेसाठी लागणारा आकडा समोर येईल. त्यानंतर ग्राहकांना सबसिडी निश्चित केली जाईल.- धनंजय निकम, उपकार्यकारी अभियंता (सौरऊर्जा विभाग), महावितरण, कोल्हापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.