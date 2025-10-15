Maharashtra Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीतही स्वीकृत सदस्य; साहेब, आण्णा, दादा, मामांना मिळणार संधी, अधिनियमात दुरुस्ती होणार

Highlight Summary Pointsजिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्येही स्वीकृत सदस्यांची संकल्पना:महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महापालिका व नगरपालिकांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्वीकृत सदस्य घेण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे.मुख्यमंत्र्यांची सकारात्मक भूमिका:मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रस्तावाची दखल घेत ग्रामविकास विभागाला अधिनियमात दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यामुळे या नव्या तरतुदीस हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.समाजाभिमुख कार्यकर्त्यांना संधी:या निर्णयामुळे निवडणूक न लढवता समाजासाठी काम करणाऱ्या पात्र कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक सर्वसमावेशक बनवण्याची संधी मिळणार आहे..Zilla Parishad and Panchayat Samiti : महापालिका, नगरपालिकांसह सहकारी संस्थांच्या धर्तीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतही आता स्वीकृत सदस्य निवडले जाणार आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला असून, तसा प्रस्ताव त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला आहे. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागाला यासंदर्भातील अधिनियमात दुरुस्ती करण्याची सूचना केली आहे..जिल्हा बँक, जिल्हा दूध संघासह साखर कारखाने आणि मोठ्या संस्थात यापूर्वीच स्वीकृत संचालक घेण्याची पद्धत आहे. सत्तारूढ गटाशी जवळीक असलेल्यांची अशा पदांवर नियुक्ती केली जाते. त्याचप्रमाणे महापालिका आणि नगरपालिका, नगरपंचायतीतही स्वीकृत नगरसेवक घेतले जातात. त्या-त्या संस्थांच्या सदस्य संख्येवर स्वीकृत संचालकांची संख्या ठरली जाते. महापालिकेत पाच तर नगरपालिका, नगरपंचायतीत दोन सदस्य स्वीकृत म्हणून घेतले जातात..जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात मात्र स्वीकृत सदस्य घेण्याची तरतूद नव्हती. आता राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. हीच संधी साधून महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी आजच जिल्हा परिषदेत पाच, तर पंचायत समितीत दोन स्वीकृत सदस्य घेण्यासाठी अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दिला आहे..समाजाभिमुख काम करणाऱ्या; पण निवडणूक लढवण्याची क्षमता नसलेल्या पात्र कार्यकर्त्याला विकास प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळावी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिक विकासाभिमुख, प्रभावी व सर्वसमावेशक व्हावा या उद्देशाने या निवडी महत्त्वाच्या असल्याचे बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही प्रस्तावाची दखल घेत, ग्रामविकास विभागाला या पत्राच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महसूलमंत्र्यांची मागणी आणि त्याला मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता प्रत्यक्ष निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी यासंदर्भातील जिल्हा परिषद अधिनियमात बदल होऊन स्वीकृत सदस्य निवडीला ग्रीन सिग्नल मिळण्याची शक्यता आहे..Kolhapur Youth Accident : आयुष्याचा शेवट एका स्पीड ब्रेकरमुळे झाला, सत्यजित बाबतीत घडलं विपरीत.FAQsQ1. प्रस्ताव कोणत्या संस्थांसाठी आहे?➡️ हा प्रस्ताव जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या दोन संस्थांमध्ये स्वीकृत सदस्य घेण्यासाठी करण्यात आला आहे.Q2. या आधी कुठे स्वीकृत सदस्यांची पद्धत होती?➡️ महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा बँका, दूध संघ, साखर कारखाने अशा संस्थांमध्ये आधीपासूनच स्वीकृत सदस्यांची तरतूद आहे.Q3. स्वीकृत सदस्यांची संख्या किती असेल?➡️ प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीत २ स्वीकृत सदस्य असतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.