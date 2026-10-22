कोल्हापूर

Kolhapur News: महायुतीत सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीलाच; भाजपही पिछाडीवर, आमदार नरकेंची बाजी

Mahayuti Setback NCP Suffers Most as BJP Trails Behind: महायुतीच्या राजकारणात मोठी घडामोड; राष्ट्रवादीचे नुकसान, आमदार नरकेंची बाजी
. Maharashtra Political News NCP Suffers Major Loss in Mahayuti While BJP Lags Behind and MLA Narake Makes a Strong Comeback

Maharashtra Political News NCP Suffers Major Loss in Mahayuti While BJP Lags Behind and MLA Narake Makes a Strong Comeback

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ठराव संख्येच्या जोरावर ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत जास्तीच्या जागा घेतलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षालाच सर्वाधिक फटका बसला. अशीच काहीशी स्थिती भाजपची झाली. मात्र, शिवसेना शिंदे पक्ष आणि त्यातही आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मात्र सर्वाधिक जागा जिंकून बाजी मारली.

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