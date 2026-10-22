Kolhapur News: महायुतीत सर्वाधिक फटका राष्ट्रवादीलाच; भाजपही पिछाडीवर, आमदार नरकेंची बाजी

कोल्हापूर: ठराव संख्येच्या जोरावर ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत जास्तीच्या जागा घेतलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षालाच सर्वाधिक फटका बसला. अशीच काहीशी स्थिती भाजपची झाली. मात्र, शिवसेना शिंदे पक्ष आणि त्यातही आमदार चंद्रदीप नरके यांनी मात्र सर्वाधिक जागा जिंकून बाजी मारली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘गोकुळ’च्या निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपात त्या त्या पक्षांकडे असलेली ठरावांची संख्या हाच कळीचा मुद्दा होता. महायुतीत आपणच मोठा भाऊ असल्याचा उल्लेख पक्षाचे नेते व मंत्री हसन मुश्रीफ वारंवार करत होते. त्याला भाजपचे नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून प्रत्युत्तर देताना महायुतीत ‘मोठा, छोटा कोणी नाही’ असे सांगितले जात होते. तरीही जागा वाटपात जास्त जागा मिळाव्यात यासाठी मुश्रीफ आग्रही होते..स्थानिक पातळीवर हा वाद न मिटल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात हस्तक्षेप करून सर्वाधिक नऊ जागा राष्ट्रवादीला, तर यापैकी एक जागा आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना देण्याचे आदेश दिले. भाजप व शिवसेना शिंदे पक्षाला प्रत्येकी सात, तर उर्वरित दोन जागा आमदार डॉ. विनय कोरे यांना देण्यावर एकमत झाले. यानंतर किमान ११ जागा मिळाव्यात यासाठी मुश्रीफ प्रयत्नशील होते. .त्यासाठी पुन्हा त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पण, त्यात त्यांना यश न मिळाल्याने काहीशा नाराजीतूनच त्यांनी हा तोडगा स्वीकारला. जागा जास्त घेऊन संचालक मंडळात राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व राहील असा त्यांचा प्रयत्न होता. पण, प्रत्यक्षात निकालात मात्र मुश्रीफ आणि पर्यायाने राष्ट्रवादीलाच मोठा फटका बसला. .Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...आठ जागा लढलेल्या राष्ट्रवादीला फक्त तीनच जागा जिंकता आल्या. त्यांच्या कोट्यातून यड्रावकर गटाला मिळालेली जागा त्या गटाने जिंकली. डॉ. कोरे यांनी मात्र वाट्याला आलेल्या दोन्ही जागा जिंकून महायुतीतील आपला ‘स्ट्राईक रेट’ शंभर टक्के ठेवला. सर्वच तालुक्यांना प्रतिनिधित्व ‘गोकुळ’च्या यावेळी झालेल्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच सर्वच तालुक्यांना संचालक मंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.