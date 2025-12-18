Prakash Ambedkar : 'माणिकराव कोकाटेंना पोलिसांनीच पळवलंय, फडणवीसांच्या सांगण्यावरून त्यांना लपवलंय'; प्रकाश आंबेडकर यांचा गंभीर आरोप

कोल्हापूर : राज्यात मंत्री गायब होत असतील, तर जनतेने काय करायचे? माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना पोलिसांनीच पळवले. मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून लपवलेले आहे, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आज येथे केला. कायद्याचा अपमान होणार नाही, याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काळजी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. .ते (Prakash Ambedkar) म्हणाले, ‘‘मंत्र्यांवर न्यायालयात आरोप सिद्ध होतात; मात्र त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. मंत्रीच पोलिसांना सापडत नाहीत; मग जनतेने काय करायचे? मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून मंत्र्यांना लपवले आहे, अशी परिस्थिती आहे. दोन वर्षे शिक्षा झाली, तर मताचा अधिकार संपुष्टात येतो. यावरून गुन्ह्यांचे गांभीर्य लक्षात येते.’’.कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीबाबत ॲड. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘आम्ही भाजप सोडून सर्वांशी युती करणार आहोत. नगरपालिकेलाही केली होती. ठाण्यामध्ये आम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. मनसेला ठाकरेंनी बरोबर घेऊन काय साध्य केले? त्यांचा परप्रांतीय मतांचा परीघ कमी झाला. शिवसेनेपासून कोकणातील कुणबी, माथाडी कामगार, अमराठी वर्ग दूर झाला आहे.’’.VIDEO : नितीश कुमार यांनी भरस्टेजवर मुस्लिम महिलेचा काढला हिजाब, मुख्यमंत्र्यांच्या 'त्या' कृत्याने उडाली खळबळ; विरोधक म्हणाले, 'ते संघी झाले...'.चव्हाणांनी संकेत पाळावेतमाजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विधानाबाबत ॲड. आंबेडकर म्हणाले, ‘‘राजकारणात असताना सगळ्यांना सगळ्या गोष्टी माहिती असतात; मात्र ज्या गोष्टी देशाच्या हिताच्या नसतात, त्या सार्वजनिक मांडायच्या नसतात. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे संकेत पाळणे गरजेचे आहे.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.