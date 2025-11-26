Nitesh Rane : 'ये अंदर की बात है, दीपकभाई हमारे साथ है!' नीतेश राणेंचा सनसनाटी दावा, छुप्या पाठिंब्यामुळे चर्चांना उधाण?

सावंतवाडी : ‘ये अंदर की बात है, दीपकभाई हमारे साथ है’, असे वक्तव्य करत दीपक केसरकर यांनी राजकारण म्हणून जरी उमेदवार दिला असला तरी त्यांचा पाठिंबा भाजपच्या श्रध्दाराजे भोसले यांनाच आहे, असा दावा राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकासमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे (Nitesh Rane) यांनी येथे झालेल्या जाहीर सभेत केला..येथील गांधी चौकात भाजपच्या (BJP) प्रचारासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. यात श्री. राणे यांनी केलेले वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरले. ते म्हणाले, ‘ते आपापसात काय बोलतात? हे आम्हालाही कळते. आमचीही माणसे आहेत, यंत्रणा आहे. आम्हालाही यंत्रणा कशी चालवायची असते, हे कळते. श्रध्दाताईंना मत म्हणजे दीपकभाईंना मत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. त्यांचा आम्हाला छुपा पाठिंबा आहे. ये अंदर की बात है, दीपकभाई हमारे साथ है. प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी आग्रह धरला असता तर या व्यासपीठावर ते आले असते.’.TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.ते म्हणाले, ‘सावंतवाडीशी राजघराण्याचे अतुट नाते आहे. शहराला खरी ओळख राजघराण्याने दिली आहे. संस्थान काळात येथील नागरिकांची गरज ओळखून रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, आरोग्याचा विचार राजघराण्याने केला. दूरदृष्टी ठेवून चांगले शहर निर्माण करण्यासाठी नियोजन केले. राजघराण्याच्या त्या योगदानाची परतफेड करण्याची हीच वेळ असून श्रद्धाराजे भोसलेंसह भाजपच्या सर्व नगरसेवकांना आशीर्वाद द्या. या शहराच्या विकासाची जबाबदारी मी घेतो.’.ते पुढे म्हणाले, ‘या निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी उभे राहण्याची इच्छा जेव्हा राजघराण्याने आमच्याकडे व्यक्त केली; तेव्हा कोणताही विचार न करता आम्ही त्यांना नगराध्यक्षपदासाठी संधी दिली. खरे तर राजघराण्याचे या शहराप्रती असलेले योगदान पाहता सगळ्याच राजकीय पक्षांकडून सावंतवाडीकर म्हणून विचार होईल, अशी अपेक्षा होती. समोरून कोणी अर्ज दाखल न करता श्रद्धाराजेंना बिनशर्त पाठिंबा देणे अपेक्षित होते; मात्र असे झाले नसले तरीही सावंतवाडीकर जनता मात्र राजघराण्याच्या स्नुषा असलेल्या श्रद्धाराजे व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहील.’.Karnataka Politics : काँग्रेसमध्ये सत्ता संघर्ष चिघळला! खर्गे-शिवकुमार एकाच वाहनातून विमानतळावर गेल्याने चर्चेला उधाण, सरकार धोक्यात? .श्री. राणे म्हणाले, ‘आज प्रतिस्पर्ध्यांचे वक्तव्य ऐकून आश्चर्य वाटत आहे. राजघराणे संपले हा शब्द वापरला जातोय; मात्र यापूर्वी स्वतःच्या निवडणुकांमध्ये मदत व आशीर्वाद मागताना हा शब्द आठवला नाही का? राजकारण २ डिसेंबरपर्यंत आहे; मात्र हेच घराणे इथे पिढ्यान पिढ्या असणार आहे. राजघराणे आपला स्वाभिमान, अस्मिता आहे. आपल्या घरात माता-भगिनी आहेत याचाही विचार केला पाहिजे. युवराज्ञींचे व्हिजन शहर विकासाचे आहे. भाजपच्या माध्यमातून त्यांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. तुम्ही फक्त भाजपला आशीर्वाद द्या. पालकमंत्री मी आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आहेत. भरघोस निधी सावंतवाडी शहराला देऊ.’.यावेळी व्यासपीठावर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल काळसेकर, जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, महिला जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार श्रद्धाराजे भोसले, भाजप युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष लखमराजे भोसले, विशाल परब, शहर अध्यक्ष तथा उमेदवार सुधीर आडीवरेकर, माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर, माजी नगरसेवक ॲड. परिमल नाईक, उदय नाईक, आनंद नेवगी, मनोज नाईक, राजू बेग, ॲड. अनिल निरवडेकर, ॲड. ऋजूल पाटणकर, गोपाळ नाईक, प्रतिक बांदेकर, मोहिनी मडगावकर, वेदिका परब, अमित गवंडळकर, दीपाली भालेकर, मेघा डुबळे, समृद्धी विर्नोडकर, ॲड. संजू शिरोडकर, दादू कविटकर, संध्या तेरसे, नीलम नाईक, सुकन्या टोपले, सुनिता पेडणेकर, दुलारी रांगणेकर, महेशर शेख, वीणा जाधव यांच्यासह पदाधिकारी आदी उपस्थित होते..FAQs :1. नीतेश राणेंनी नेमका कोणता दावा केला?राणे म्हणाले, की दीपक केसरकर यांचा छुपा पाठिंबा श्रद्धाराजे भोसले यांना आहे.2. हे वक्तव्य कुठे करण्यात आले?सावंतवाडीतील गांधी चौक येथे झालेल्या भाजप प्रचार सभेत.3. या वक्तव्यावर राजकीय प्रतिक्रिया काय?स्थानिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरु असून राजकीय वातावरण तापलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.