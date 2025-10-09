MPSC Exam Schedule : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांच्या संभाव्य वेळापत्रकांत अनिश्चितता, परीक्षार्थींच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार

मुख्य ठळक मुद्दे (Highlights):एमपीएससीच्या परीक्षांच्या तारखांतील वारंवार बदलामुळे परीक्षार्थी त्रस्त — आयोगाच्या संभाव्य वेळापत्रकावर विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे.पूर्वपरीक्षेच्या निकालात विलंब आणि न्यायालयीन खटल्यांमुळे मुख्य परीक्षा व नियुक्त्या पुढे ढकलल्या जात आहेत.गट ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ परीक्षांच्या नव्या तारखा जाहीर — परीक्षा नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान होणार..Maharashtra MPSC Student : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे जाहीर होणाऱ्या परीक्षांच्या संभाव्य वेळापत्रकांत अनिश्चितता प्रकर्षाने दिसून येते. दरवर्षी नोव्हेंबरमध्ये पुढील वर्षाचे जाहीर होणारे वेळापत्रक परीक्षार्थींच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार घडतो. याउलट केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षा नियोजित तारखांनुसारच होतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे परीक्षांच्या बदलत्या तारखा परीक्षार्थींसाठी डोकेदुखी ठरतात..आयोगाचा संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यामागे परीक्षार्थींना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असतो. त्या वेळापत्रकानुसार परीक्षार्थी अभ्यासाचे वेळापत्रक आखत असतो. परीक्षांच्या नियोजित तारखांत बदल झाल्यावर परीक्षार्थीच्या नियोजनबद्ध अभ्यासावर परिणाम होतो. ज्यांची आर्थिक स्थिती बरी नसते, त्यांना त्याचा अधिक त्रास होतो. मुलींना ठराविक वर्षांपर्यंत परीक्षा देण्याची काही कुटुंबांकडून मुभा असल्याने त्यांनाही वेळेत परीक्षा होऊन यश मिळवायचे असते..एखादी पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर पहिली व दुसरी उत्तरपत्रिका जाहीर झाल्यानंतर पूर्वपरीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात दिरंगाई होते. त्याचा परिणाम मुख्य परीक्षेवर होऊन तीही पुढे जाते. विशेष म्हणजे आयोगाच्या पहिल्या उत्तरपत्रिकेतील उत्तरांवर हरकती मागविल्या जातात. त्यानंतर दुसरी उत्तरपत्रिका प्रसिद्ध होऊनही पूर्व परीक्षेच्या निकालास विलंब होतो. यामुळे परीक्षार्थींत शारीरिक चाचणी, मुलाखतीबाबत गोंधळाची स्थिती निर्माण होते.दरम्यान, एखाद्या परीक्षेबाबत न्यायालयीन खटला दाखल झाल्यास परीक्षार्थींना त्याचा निकाल लागेपर्यंत थांबावे लागते. जे परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना निकालानंतर नियुक्तीपत्रे दिली जातात. निकाल वेळेवर लागला तर ठीक, अन्यथा दीड दोन वर्षे त्यांना नियुक्ती पत्राची प्रतीक्षा करावी लागते..परीक्षांच्या तारखात बदल झालेली उदाहरणे ...महाराष्ट्र नागरी सेवा (राजपत्रित) संयुक्त पूर्वपरीक्षा २८ सप्टेंबर २०२५ ला होणार होती. या परीक्षेचे हॉल तिकीटही परीक्षार्थींकडे उपलब्ध झाले होते, ऐनवेळी तारखेत बदल होऊन ही परीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ ला होणार आहे.महाराष्ट्र गट ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा ९ नोव्हेंबर २०२५ ला होणार होती, ती २१ डिसेंबर २०२५ ला होत आहे. महाराष्ट्र गट क (अराजपत्रित) संयुक्त पूर्वपरीक्षेची संभाव्य तारीख ३० नोव्हेंबर २०२५ ला जाहीर केली होती. ती परीक्षा ४ जानेवारी २०२६ ला होणार आहे..Leopard In Kolhapur : पन्हाळगड पायथ्याजवळ आढळला मृत बिबट्या, कारण अद्याप अस्पष्ट.परीक्षार्थींना नियुक्तीपत्रांची प्रतीक्षामहाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे ३० एप्रिल २०२३ गट ‘क’ पूर्वपरीक्षा झाली होती. या परीक्षेतील कर सहायक पदासाठीच्या परीक्षेचा अंतिम निकाल मार्च २०२५, तर लिपिक टंकलेखक परीक्षेचा निकाल ११ जुलै २०२५ ला जाहीर झाला. त्यानंतर ठराविक विभागांकडून यशस्वी परीक्षार्थींना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. अजूनही काही परीक्षार्थींना नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेली नाहीत, असे स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शकांकडून सांगण्यात आले..सामान्य प्रश्नोत्तरे (FAQs):1. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा वेळापत्रकात वारंवार बदल का होतात?उत्तर: निकाल जाहीर करण्यात होणारा विलंब, न्यायालयीन खटले आणि प्रशासकीय कारणांमुळे आयोगाला परीक्षा तारखा बदलण्याची वेळ येते.2. या बदलांचा सर्वाधिक परिणाम कोणावर होतो?उत्तर: नियोजनबद्ध अभ्यास करणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पार्श्वभूमीच्या परीक्षार्थींवर या बदलांचा मोठा परिणाम होतो.3. अलीकडे कोणत्या परीक्षा पुढे ढकलल्या गेल्या आहेत?उत्तर:नागरी सेवा (राजपत्रित) परीक्षा — २८ सप्टेंबरवरून ९ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत पुढे ढकलली.गट ‘ब’ परीक्षा — ९ नोव्हेंबरवरून २१ डिसेंबर २०२५ ला.गट ‘क’ परीक्षा — ३० नोव्हेंबरवरून ४ जानेवारी २०२६ ला.4. निकाल जाहीर होण्यास एवढा उशीर का होतो?उत्तर: पहिली आणि दुसरी उत्तरपत्रिका जाहीर करणे, हरकतींची प्रक्रिया, आणि निकालावर न्यायालयीन स्थगिती यामुळे विलंब होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.