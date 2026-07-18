Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रात २० हून अधिक जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा

Bay of Bengal Weather System : महाराष्ट्रात पुढील चार ते पाच दिवस पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता असून विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रातील मिळून सुमारे २० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांसाठी भारतीय हवामान विभागाने यलो अलर्ट जारी केला आहे. कोकण, सह्याद्रीचा घाटमाथा आणि मध्य महाराष्ट्रातही मुसळधार पाऊस असेल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मात्र, मराठवाड्यात अद्याप समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे..मॉन्सूनने काही दिवस उसंत घेतल्यानंतर पुन्हा देशभरात पावसाची सक्रियता वाढली आहे. मागील २४ तासांत देशातील सुमारे ५० ते ६० टक्के भागांत ढगांची दाटी झाली असून बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा परिणाम उत्तर प्रदेश, बिहार आणि ईशान्य भारतात दिसून येत आहे. या भागांत पुढील सात दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच २० ते ३० जुलैदरम्यान मध्य प्रदेशसह उत्तर आणि मध्य भारतातही चांगल्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..कोकण, सह्याद्रीचा घाट परिसर आणि राज्याच्या अंतर्गत भागात पुढील काही दिवस पावसाची स्थिती अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. आज विदर्भातील यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज आहे. मराठवाड्यातील हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही वादळी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांतही काही ठिकाणी वादळी पावसाचा अंदाज आहे..Arabian Sea Monsoon : मॉन्सूनचे जोरदार आगमन!, मध्य अरबी समुद्र, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटकात पावसाला सुरूवात; दोन दिवसात संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापणार.उद्या विदर्भातील अमरावती, वर्धा, नागपूर, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोलीसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे तसेच मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यांत काही ठिकाणी वादळी पावसाची शक्यता आहे. रविवारीही विदर्भातील अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली तसेच मराठवाड्यातील बीड, परभणी, हिंगोली आणि मध्य महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यांत वादळी पावसाचा अंदाज कायम आहे..विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा इशाराज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी सांगितले की, "पुढील पाच दिवस महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पूर्व भारतात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्राचा प्रभाव सध्या छत्तीसगड, पूर्व मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भाच्या काही भागांवर असून, त्याचा परिणाम राज्यातील पावसावर होत आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.