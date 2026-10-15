कोल्हापूर

Rain Forecast Maharashtra : ईशान्य मॉन्सूनमुळे २० ते २५ ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पाऊस, हवामान अंदाजात कोणत्या जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता?

Maharashtra District Rain Prediction : महाराष्ट्रात २० ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान ईशान्य मॉन्सूनच्या प्रभावामुळे पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यांत पाऊस होणार? जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.
Rain Forecast Maharashtra District Rain Prediction

Rain Forecast Maharashtra District Rain Prediction

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

IMD Maharashtra Weather Forecast : ऑक्टोबर हीटचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्राला पुन्हा पावसाचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात २० ते २५ ऑक्टोबरच्या दरम्यान, विजांच्या कडकडाटासह कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना विजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर पुणे, सातारा, सांगली आणि धाराशिव जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. दुसरीकडे, कोकणातील जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाज आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
rain
Weather
maharashtra rain
maharashtra rain update
weather changes in Maharashtra
weather alerts in Pune
Maharashtra rainfall news
weather alerts Maharashtra
rain and farming
rain alerts Maharashtra
Maharashtra rainfall updates
coastal Maharashtra rain forecast
Maharashtra rain forecast
Marathi News Esakal
www.esakal.com