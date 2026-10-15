Rain Forecast Maharashtra : ईशान्य मॉन्सूनमुळे २० ते २५ ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्रात पाऊस, हवामान अंदाजात कोणत्या जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता?

जिल्हानिहाय हवामानाचा अंदाजविजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट: कोल्हापूर, सोलापूरविजांसह तुरळक पावसाची शक्यता: पुणे, सातारा, सांगली, धाराशिवउष्ण व दमट हवामानाचा येलो अलर्ट: पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गउन्हाचा चटका आणि दमट हवामानाची शक्यता: विदर्भातील काही जिल्हे.IMD Maharashtra Weather Forecast : ऑक्टोबर हीटचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्राला पुन्हा पावसाचा तडाखा बसण्याची शक्यता आहे. राज्यात २० ते २५ ऑक्टोबरच्या दरम्यान, विजांच्या कडकडाटासह कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांना विजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर पुणे, सातारा, सांगली आणि धाराशिव जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाची शक्यता आहे. दुसरीकडे, कोकणातील जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामान राहण्याचा अंदाज आहे..कोणत्या जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता असून, या जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, सांगली आणि धाराशिव जिल्ह्यांतही काही ठिकाणी विजांसह पाऊस पडू शकतो. त्यामुळे या भागांतील नागरिकांनी हवामानातील बदलांकडे लक्ष ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..कोकणात उष्ण व दमट हवामानपालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाचा अंदाज आहे. या जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. विदर्भातील काही जिल्ह्यांतही उन्हाचा चटका वाढण्याची आणि दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पाऊस उघडीप देणार; पुढील ४ दिवसांचा हवामान अंदाज आला,पुण्याला मात्र ऑरेंज अलर्ट.ईशान्य मॉन्सूनमुळे दक्षिण महाराष्ट्रात पावसाचे संकेतदेशातून नैऋत्य मॉन्सूनची माघार पूर्ण होत असताना दक्षिण भारतात ईशान्य मॉन्सून सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणून २० ते २५ ऑक्टोबरदरम्यान दक्षिण महाराष्ट्रात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या पावसापासून काहीसा दिलासा मिळालेल्या भागांत पुन्हा पावसाचे वातावरण निर्माण होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.