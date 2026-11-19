Drought Relief Scheme Maharashtra : हातकणंगले तालुक्याचा दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. हातकणंगलेचे आमदार अशोकराव माने यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आवश्यक आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत..हातकणंगले तालुक्यात यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाच्या अनियमिततेमुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. मात्र, तांत्रिक निकषांमुळे तालुक्याचा दुष्काळी यादीत समावेश झाला नव्हता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहावे लागत होते. ही बाब लक्षात घेऊन आमदार माने यांनी महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता..दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीस स्थगिती, कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात सवलत, वीजजोडणी खंडित न करणे, शालेय व महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफ करणे, आवश्यकतेनुसार टँकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आणि रोजगार हमी योजनेतून अधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अशा उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. तसेच पिकांच्या नुकसानीसाठी शासन निर्णयानुसार मदत देण्याची तरतूद आहे..Kolhapur Drought Survey : राज्यात दुष्काळाचा विळखा वाढला! आणखी चार तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर; कोल्हापूरच्या 'या' 4 तालुक्यांचे तातडीने होणार सर्वेक्षण, मंत्री बावनकुळेंच्या सूचना.आमदार माने यांच्या प्रयत्नांमुळे हातकणंगले तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा प्रश्न शासनदरबारी प्राधान्याने पोहोचला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.