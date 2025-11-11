Kolhapur News: पाच महिन्यांपासून मानधन थकले; हिंदकेसरी आणि महाराष्ट्र केसरी ज्येष्ठ मल्लांना उपचारासाठीसुद्धा पैसे नाहीत!

कोल्हापूर: गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्यातील हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी, राष्ट्रीय कुस्तीगीर अशा ज्येष्ठ मल्लांचे मानधन राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाकडून थकले आहे. ज्येष्ठ मल्लांना दरवर्षी मानधनासाठी क्रीडा कार्यालयाकडे विनंती किंवा मंत्र्यांना निवेदन द्यावे लागत आहे. .मानधन नियमित व वाढीव मिळावे, यासाठी हे मल्ल मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडे दरवर्षी मागणी करतात; पण त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षताच लावल्या जात आहेत.राज्यातील ज्येष्ठ कुस्तीगिरांना त्यांच्या कामगिरीप्रमाणे तत्कालीन सरकारने मानधन सुरू केले..Kolhapur Rankala: निधीचा पाऊस, पण रंकाळ्यात प्रदूषणाचा पूर दहा वर्षांत ३८ कोटी खर्चूनही सुशोभीकरण कुठेच दिसत नाही!.यात हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी, रुस्तुम-ए-हिंद, महान भारत केसरी, राष्ट्रीय अजिंक्यपद, आंतरराष्ट्रीय मल्ल यांचा यात समावेश आहे. उतरत्या वयात त्यांच्याकडून कोणतेही काम होत नाही. दमदार व्यायाम केल्याने अनेक ज्येष्ठ मल्लांना व्याधी जडल्या आहेत. .त्यांच्यावरील औषधोपचाराचा खर्च पेलवत नाही. अनेकांच्या विधवा पत्नी आहेत. त्यांनाही या मानधनाचा औषधोपचारासाठी उपयोग होतो; परंतु हे मानधन दर महिन्याला मिळत नाही. त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ मल्लांसह विधवा पत्नींना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते..Kolhpaur : हद्दवाढीसाठी केएमटीची ग्रामीण सेवा १६ पासून रोखू: कृती समिती; प्रसंगी मंत्र्यांच्या गाड्याही फोडणार.आमच्या हयातीत ते वेळच्या वेळी मिळावे, अशी मागणी वारंवार हे ज्येष्ठ मल्ल सरकारकडे करीत असतात; परंतु त्यांच्या मागणीला केवळ घोषणाबाजी करून अक्षरशः बोळवण केले जाते. त्यामुळे आता ही मंडळी कंटाळली आहे. दर महिन्याला मानधन मिळावे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठरविल्याप्रमाणे वाढीव मिळावे, अशी मागणी ज्येष्ठ मल्लांकडून होत आहे..मानधन वाढविण्याची मागणीहिंदकेसरी, अर्जुन पुरस्कारप्राप्त, रुस्तुम-ए-हिंद या ज्येष्ठ मल्लांना १५ हजार रुपये मानधन मिळते. त्यात वाढ करून २५ हजार रुपये करावे. महाराष्ट्र केसरी मल्लांनाही १५ हजार आहे. त्यांना २० हजार रुपये करावे. .आंतरराष्ट्रीय मल्लांना सात हजार मिळते, ते १५ हजार रुपये मिळावे. राष्ट्रीय मल्लांना साडेचार हजार मिळतात. त्यांना १० हजार रुपये मानधन मिळावे, अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी मान्य केली आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी काही झालेली नाही. त्यामुळे ती त्वरित करून नियमित मानधन द्यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ मल्ल व त्यांच्या विधवा पत्नींकडून होत आहे..आम्ही हयातीत असताना वाढीव मानधन आणि तेही वेळेत महिन्याच्या महिन्याला बँक खात्यात जमा करावे. मानधनाचा उपयोग औषधोपचारवरील खर्चासाठी होतो. आज माझ्या काही ज्येष्ठ सहकाऱ्यांचे वय झाल्याने काम होत नाही. त्यामुळे अनेकदा आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा.- हिंदकेसरी दीनानाथ सिंह, ज्येष्ठ मल्ल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.