कोल्हापूर

Kolhapur News: पाच महिन्यांपासून मानधन थकले; हिंदकेसरी आणि महाराष्ट्र केसरी ज्येष्ठ मल्लांना उपचारासाठीसुद्धा पैसे नाहीत!

Wrestlers Payment: राज्यातील हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील ज्येष्ठ मल्लांना गेल्या पाच महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही, त्यामुळे त्यांच्या औषधोपचार आणि उपजीविकेवर संकट आले आहे
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: गेल्या पाच महिन्यांपासून राज्यातील हिंदकेसरी, महाराष्ट्र केसरी, राष्ट्रीय कुस्तीगीर अशा ज्येष्ठ मल्लांचे मानधन राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागाकडून थकले आहे. ज्येष्ठ मल्लांना दरवर्षी मानधनासाठी क्रीडा कार्यालयाकडे विनंती किंवा मंत्र्यांना निवेदन द्यावे लागत आहे.

