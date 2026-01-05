Kolhapur ST : 'फोन पे–गुगल पे' ने बदलली एसटीची सफर; प्रवासीही खूश, महसूलही वाढला

कोल्हापूर : एसटी वाहक आणि प्रवासी यांच्यात सुट्या पैशावरून होणारी वादावादी आपण यापूर्वी रोजच पाहत होतो, मात्र, याला आता ब्रेक बसला आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या एसटी बससेवेमध्ये डिजिटल व्यवहारांना प्रवाशांकडून मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत आहे..फोन पे, गुगल पे व तत्सम यूपीआय पेमेंटच्या माध्यमातून तिकीट काढण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार एसटी महामंडळामध्ये दररोज लाखोंच्या संख्येने यूपीआय व्यवहार यशस्वीरीत्या पूर्ण होत आहेत..ST Bus: ‘यूपीआय’ तिकीट विक्रीला प्रवाशांची पसंती, एसटीच्या खात्यात चार महिन्यांत ३०० कोटींचा महसूल जमा! .राज्यात सप्टेंबर २०२५ महिन्यात एकूण सुमारे ४९.७९ लाखांहून अधिक यूपीआय द्वारे तिकीट व्यवहार झाले असून त्यातून ६४.०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे.ऑक्टोबर महिन्यात ही संख्या आणखी वाढत ७७.३२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तर नोव्हेंबर २०२५ मध्ये यूपीआय व्यवहारांमधून सुमारे ७८.६६ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाल्याची नोंद आहे..डिसेंबर २०२५ मध्येही हीच वाढती प्रवृत्ती कायम राहिली असून, एकूण सुमारे ६२.५९ लाखांहून अधिक युपीआय द्वारे तिकीट व्यवहार झाले असून, त्यातून ८३.६७ कोटी रुपये महसूल जमा झाला आहे..Jaysingpur MSRTC : लालपरीला नवी ताकद! एसटी महामंडळाकडून ५१०० नव्या बसेसची ऐतिहासिक खरेदी, राज्यातील आगारांना मोठा दिलासा.यूपीआय व्यवहारांमुळे पारदर्शकताकाही वाहकांकडून होणारा पैशाचा अपहार रोखण्यासाठीदेखील डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेची मदत झाली आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहारांमुळे पारदर्शकता वाढली असून, महसूल गळतीला आळा बसण्यास मदत होत आहे. येत्या काळात डिजिटल पेमेंटचा वापर आणखी वाढेल, असा विश्वास एसटी प्रशासनाने व्यक्त केला आहे..त्रास कमी झालाएसटी महामंडळाने बसस्थानकांवर, तिकीट खिडक्यांवर तसेच प्रवासादरम्यान कंडक्टरकडून यूपीआय पेमेंटची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचत असून, रोख रकमेचा व सुट्ट्या पैसे ठेवण्याचा त्रास कमी झाला आहे. अर्थात, त्यामुळे सुट्ट्या पैशावरून वाहकांशी होणाऱ्या अनावश्यक वाद-विवादाला पूर्णविराम मिळाला आहे..एस. टी. बस सेवेत यूपीआय व्यवहार : सप्टेंबर–डिसेंबर २०२५ महिना (२०२५) महसूल जमा सप्टेंबर ६४ कोटी ऑक्टोबर ७७.३२ कोटी नोव्हेंबर ७८.६६ कोटी डिसेंबर ८३.६७ कोटी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.