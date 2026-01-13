Maharashtra Weather Alert : ऐन हिवाळ्यात पावसाळा, कमी दाबाचा पट्टा निर्माण; थंडी गायब होऊन पाऊस वाढणार...

कोल्हापूर

Sandeep Shirguppe
Unseasonal Rainfall In Winter : ऐन हिवाळ्यात आज रात्री कोल्हापूरला अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. अचानक सरीवर सरी कोसळल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न झालेल्या नेते, कार्यकर्त्यांची धावपळ झाली. ऐन थंडीत हवामान खात्याने राज्यात तुरळक स्वरूपात अवकाळी पावसाचा अंदाज दिला होता. श्रीलंका आणि तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने शहर परिसरात दिवसभर ढगाळ वातावरण राहिले. त्यामुळे थंडीचे प्रमाण काहीसे कमी झाल्याचे जाणविले. रात्री साडेनऊच्या सुमारास अचानक अवकाळी पाऊस सुरू झाला.

