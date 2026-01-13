Maharashtra Weather Alert : ऐन हिवाळ्यात पावसाळा, कमी दाबाचा पट्टा निर्माण; थंडी गायब होऊन पाऊस वाढणार...

Unseasonal Rainfall In Winter : ऐन हिवाळ्यात आज रात्री कोल्हापूरला अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. अचानक सरीवर सरी कोसळल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली. महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न झालेल्या नेते, कार्यकर्त्यांची धावपळ झाली. ऐन थंडीत हवामान खात्याने राज्यात तुरळक स्वरूपात अवकाळी पावसाचा अंदाज दिला होता. श्रीलंका आणि तामिळनाडूच्या किनारपट्टीवर कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण झाल्याने शहर परिसरात दिवसभर ढगाळ वातावरण राहिले. त्यामुळे थंडीचे प्रमाण काहीसे कमी झाल्याचे जाणविले. रात्री साडेनऊच्या सुमारास अचानक अवकाळी पाऊस सुरू झाला..प्रारंभी रिमझिम पावसाने मातीचा सुगंध दरवळला. काही क्षणांनी पाऊस थांबेल, अशी शक्यता फोल ठरली. त्यामुळे नोकरदार, रस्त्यांवरील विक्रेते, व्यावसायिक, नागरिकांची तारांबळ उडाली. दुचाकी वाहनधारकांनी पेट्रोलपंप, बसस्टॉपचा आधार घेतला. काहींनी पावसाच्या सरी अंगावर झेलत घर गाठले..महापालिका निवडणुकीतील प्रचार शिगेला पोहोचला असताना पावसाने हजेरी लावल्याने पदयात्रा, प्रचाराची जाहीर सभेच्या ठिकाणी नेते, कार्यकर्त्यांची धावपळ झाली. त्यांना वेळ संपण्यापूर्वी प्रचार आटोपता घ्यावा लागला. सुमारे पाऊण तास पावसाची रिपरिप सुरू राहिली. काही ठिकाणी वीज पुरवठा खंडित झाल्याने अंधार होता. दरम्यान, पुन्हा अशा स्वरूपातील पाऊस झाल्यास रब्बी पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. ऊस तोडणीला देखील फटका बसण्याची शक्यता आहे..आजऱ्यात हलक्या सरीआजरा : आजरा शहरासह परिसरात सायंकाळी साडेसहानंतर पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे पंधरा मिनिटे हलक्या सरी कोसळल्या. अचानक आलेल्या पावसामुळे धावपळ उडाली.वाहनधारकांची तारांबळगारगोटी : भुदरगड तालुक्यातील कोनवडे, कूर, निळपण, दारवाड परिसरात अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. रात्री पावणेआठच्या सुमारास झालेल्या पावसामुळे वाहनधारकांची तारांबळ उडाली. दहा मिनिटे पाऊस झाला. ऐन हिवाळ्यात पावसाने अचानक हजेरी लावल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून थंडीचा प्रभाव कमी झाला होता..ढगाळ वातावरण निर्माण झाल्याने पावसाची शक्यता व्यक्त होत होती. त्यानुसार संध्याकाळच्या सुमारास काही भागांत पावसाच्या सरी कोसळल्या. अचानक झालेल्या पावसामुळे दुचाकीस्वारांना आश्रयासाठी थांबावे लागले. काही ठिकाणी रस्ते ओलसर झाल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावला. वातावरणात बदल झाल्याने पुढील काळात हवामानात चढ-उतार जाणवण्याची शक्यता आहे.एक-दोन दिवस ढगाळ वातावरण राहिल्याने पिकांवर त्याचा काही परिणाम होणार नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाचे पीक असून, त्यावरही त्याचा परिणाम होणार नाही. ढगाळ वातावरण सातत्याने राहिले, तर भाजीपाल्यावर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो.’- नामदेव परीट, कृषी उपसंचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.