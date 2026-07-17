कोल्हापूर

Mahavitaran PRO Suspended : कोल्हापूर महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी तडकाफडकी निलंबीत, स्मार्ट मिटर कॅमेरा प्रकरण भोवलं; प्रशासकीय विभागात खळबळ

Smart Meter Camera Case : कोल्हापूर परिमंडळातील महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी विश्वजित भोसले यांना स्मार्ट मीटर कॅमेरा प्रकरणात तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले. या कारवाईमुळे महावितरणच्या प्रशासकीय विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.
Mahavitaran PRO Suspended Smart Meter Camera Case

Mahavitaran PRO Suspended Smart Meter Camera Case

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Mahavitaran : महावितरणच्या कोल्हापूर परिमंडलाचे जनसंपर्क अधिकारी विश्वजित भोसले यांना निलंबित करण्यात आले असून, याबाबतचे आदेश मुंबई येथील महावितरणच्या मुख्य कार्यालयातून जारी करण्यात आले. भोसले यांच्याकडे कोल्हापूर परिमंडलासह कोकण परिमंडलाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा प्रभारी कार्यभारही होता.

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