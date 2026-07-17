Mahavitaran PRO Suspended : कोल्हापूर महावितरणचे जनसंपर्क अधिकारी तडकाफडकी निलंबीत, स्मार्ट मिटर कॅमेरा प्रकरण भोवलं; प्रशासकीय विभागात खळबळ

Kolhapur Mahavitaran : महावितरणच्या कोल्हापूर परिमंडलाचे जनसंपर्क अधिकारी विश्वजित भोसले यांना निलंबित करण्यात आले असून, याबाबतचे आदेश मुंबई येथील महावितरणच्या मुख्य कार्यालयातून जारी करण्यात आले. भोसले यांच्याकडे कोल्हापूर परिमंडलासह कोकण परिमंडलाच्या जनसंपर्क अधिकाऱ्याचा प्रभारी कार्यभारही होता..सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात महावितरणविरोधात व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रसारित झालेल्या एका वृत्ताबाबत वेळेत अधिकृत खुलासा करण्यात विलंब झाल्याची गंभीर दखल वरिष्ठ स्तरावर घेण्यात आल्याचे समजते. याच कारणावरून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. निलंबनाचे आदेश भोसले यांना प्राप्त झाले आहेत..भोसले यांच्याकडे दोन परिमंडळांचा अतिरिक्त कार्यभार असल्याने जनसंपर्क व्यवस्थापनावर ताण वाढल्याची चर्चा आहे. मात्र, संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तत्काळ प्रतिसाद देणे अपेक्षित असताना त्यात झालेल्या विलंबामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जाते..Smart Meter Fire Kolhapur : स्मार्ट मीटरने अचानक घेतला पेट, कोल्हापुरातील कागलमधील घटना, महावितरणचा खुलासा.दरम्यान, ही प्राथमिक प्रशासकीय कारवाई असून याप्रकरणी विभागीय चौकशी होण्याची शक्यता आहे. चौकशीत संबंधित घटनेचा घटनाक्रम, विलंबाची कारणे, जबाबदारी आणि त्याचे परिणाम यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असल्याचे समजते. चौकशी अहवालानंतर पुढील प्रशासकीय निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे..या कारवाईमुळे महावितरणच्या जनसंपर्क यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि विविध संदेश झपाट्याने प्रसारित होत असल्याने चुकीच्या माहितीचे तातडीने खंडन करणे आणि अधिकृत भूमिका वेळेत मांडणे, हे सार्वजनिक संस्थांसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.