Mahavitaran Electricity Cut : महावितरणचा शेतकऱ्यांना तगडा झटका, शेतीसाठी आता फक्त सहा तास वीज; २ तास कपातीचा निर्णय

farmers electricity supply Maharashtra : शेतीपंपांना आता आठ तासांऐवजी फक्त सहा तासच वीज मिळणार आहे. महावितरणच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यापूर्वी रात्री व दिवसा प्रत्येकी आठ तास वीजपुरवठा होत होता. परंतु, त्यात कपात केली आहे..महावितरणकडून शेतीपंपांना वीज पुरवठ्यासाठी यापूर्वी रात्री आठ तास व दिवसा आठ तास, असे दोन टप्प्यांत वेळापत्रक केले होते. त्याप्रमाणे प्रत्येक विभागाच्या वेळा या वेगवेगळ्या होत्या. परंतु, महावितरणने 'सक्ती'चे भारनियमनच्या नावाखाली आठ तासांऐवजी सहा तासच वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातच रात्रीचा वीजपुरवठा पूर्णपणे बंद केला आहे..याची अंमलबजावणीही सुरू केली असून, ती २६ मे ते १५ जूनपर्यंत असणार आहे. हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा असून, अन्यायकारक आहे, अशा भावना शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहेत.दरम्यान, सध्या मोठ्या प्रमाणात वीज मागणी वाढली आहे. त्यामुळे वीजपुरवठा करताना ताण येत आहे. यासाठी हे पाऊल उचलले असून, ते शेतकऱ्यांच्या फायद्याचेच आहे. तसेच हे तात्पुरत्या कालावधीसाठी केल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे..रात्री वीज जादा शिल्लक असल्याचे महावितरणकडून सांगितले जाते. मग, शेतीपंपांना दोन तास वीज कपात करण्याचा निर्णय का घेतला? तो पूर्णपणे चुकीचा असून, त्याला कोणत्याही कायद्याचा आधार नाही. या विरोधात आंदोलन करू.- विक्रांत पाटील-किणीकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन.नवीन वेळापत्रक असेविभाग वेळा (प्रत्येकी सहा तास)गडहिंग्लज सकाळी ६.४५ ते १२.४५, १२.४५ ते १८.४५इचलकरंजी सकाळी ६.३०ते १२.३०, १२.३० ते १८.३०जयसिंगपूर सकाळी ६.५५ ते १२.५५, १२.५५ ते १८.५५कोल्हापूर ग्रामीण-१ पहाटे ५.२० ते ११.२०, ११.२० ते १७.२०कोल्हापूर ग्रामीण-२ पहाटे ४.१५ ते १०.१५, १०.१५ ते १६.१५कोल्हापूर शहर पहाटे ५.०० ते ११.००, ११.०० ते १७.००.