Kolhapur Election : कोल्हापुरातही आम्हीच येणार, मुंबई महापालिकेबाबत...; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

शाहू नाका: 'नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महायुतीच्या प्रचाराला वेग आला असून, जनतेचा जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रभर महायुतीच्या बाजूने सकारात्मक वातावरण आहे..महायुती ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागांवर विजयी होईल,' असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. आमदार राजेश क्षीरसागर यांचे चिरंजीव पुष्कराज यांच्या विवाहसोहळ्यासाठी कोल्हापुरात आले असता त्यांनी विमानतळावर माध्यमांशी संवाद साधला. .Kolhapur Election: साम-दाम-दंड-भेदाचा फॉर्म्युला जोरात; कोल्हापूरच्या बारा नगरपालिकांत उमेदवारांच्या जोरदार चकमकी रंगणार!.ते म्हणाले, 'प्रचारानिमित्त जिथे जिथे जातो, तिथे तिथे चांगला अनुभव येत आहे. लोक आमच्या कामाची पोचपावती या निवडणुकीत देणार आहेत. काही ठिकाणी आम्ही एकत्र लढत आहोत, तर काही ठिकाणी स्थानिकस्तरावर मैत्रिपूर्ण लढती आहेत. .मात्र, जिथे महायुती म्हणून निवडणूक लढतो, तिथे विजय निश्चित आहे. मैत्रिपूर्ण लढतींच्याही ठिकाणी आमचाच उमेदवार जिंकेल. कोल्हापुरातही महायुतीचाच बोलबाला राहील आणि आम्हीच जिंकू.'.Kolhapur Election: प्रभागनिहाय प्रारूप यादीत दुबार मतदार ३२ हजाराहून अधिक,बनावट मतदार असण्याची शक्यता.दरम्यान, कोल्हापूर विमानतळावर आगमन होताच पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, माजी खासदार संजय मंडलिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..कधीच अहंकाराची भाषा नाहीउपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, 'मी कधीच अहंकाराची भाषा बोलत नाही. पण, मी मुख्यमंत्री झाल्यापासून माझ्यावर सातत्याने आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. सामान्य शेतकऱ्याचा मुलगा मुख्यमंत्री झालेला काही जणांना अजूनही पचनी पडत नाही. म्हणूनच त्यांना पोटदुखी, जळजळ, मळमळ होत असते.'.मुंबई महापालिकेबाबत नंतर बोलू...मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत विचारले असता उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, 'ती निवडणूक अद्याप जाहीर झालेली नाही. सध्या नगरपालिका निवडणुका होत आहेत. पुढचा टप्पा वेळेप्रमाणे येईल. वातावरण तयार झाल्यावर आपण मुंबई महापालिका निवडणुकीवर बोलू.' नंतर बोलू....