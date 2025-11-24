कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापुरातही आम्हीच येणार, मुंबई महापालिकेबाबत...; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

DCM Eknath Shinde Claims: राज्यभर निवडणूक प्रचारात मिळणाऱ्या जोरदार प्रतिसादाचा उल्लेख करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती ७०% हून अधिक जागांवर विजयी होईल असा ठाम दावा केला; कोल्हापुरातही महायुतीचा बोलबाला राहील असे मत.
DCM Eknath Shinde Claims

DCM Eknath Shinde Claims

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शाहू नाका: ‘नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात महायुतीच्या प्रचाराला वेग आला असून, जनतेचा जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रभर महायुतीच्या बाजूने सकारात्मक वातावरण आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
maharashtra
election
Eknath Shinde
nagarpalika
Nagar Panchayat Election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com