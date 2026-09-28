कोल्हापूर

Kolhapur Politics: ठरावानुसार नाही, तर पक्षानुसार जागा; महायुतीची बैठक फिसकटली; अंतिम निर्णय घेणार मुख्यमंत्री

Gokul Election Seat Sharing Dispute Within Mahayuti: गोकुळ निवडणुकीत ठरावांवरून महायुतीत कलह; तिन्ही पक्षांचा ठरावांवर दावा वाढताच खातरजमा प्रक्रिया थांबवून पक्षनिहाय जागावाटपाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे
Mahayuti Meeting On Gokul Election Seats Ends Without Consensus As Parties Seek Share Based On Their Strength

Mahayuti Meeting On Gokul Election Seats Ends Without Consensus As Parties Seek Share Based On Their Strength

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: ठरावाची खातरजमा करूनच गोकुळच्या जागा वाटपाचे महायुतीचे सूत्र केवळ फार्स ठरले. बहुतांश सर्वच तालुक्यांतील ठराव हे तिन्ही पक्षांकडे असल्याचे आज झालेल्या बैठकीतून दिसले. यातून महायुतीमधील अंतर्गत वाद वाढत गेले. अखेर ठरावांची खातरजमा करणे थांबवून पक्षनिहाय जागा वाटप करावे. जागा वाटपाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवून अंतिम निर्णय त्यांनी घ्यावा, असे महायुतीमधील नेत्यांनी ठरवले.

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