Kolhapur Politics: ठरावानुसार नाही, तर पक्षानुसार जागा; महायुतीची बैठक फिसकटली; अंतिम निर्णय घेणार मुख्यमंत्री

कोल्हापूर: ठरावाची खातरजमा करूनच गोकुळच्या जागा वाटपाचे महायुतीचे सूत्र केवळ फार्स ठरले. बहुतांश सर्वच तालुक्यांतील ठराव हे तिन्ही पक्षांकडे असल्याचे आज झालेल्या बैठकीतून दिसले. यातून महायुतीमधील अंतर्गत वाद वाढत गेले. अखेर ठरावांची खातरजमा करणे थांबवून पक्षनिहाय जागा वाटप करावे. जागा वाटपाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर ठेवून अंतिम निर्णय त्यांनी घ्यावा, असे महायुतीमधील नेत्यांनी ठरवले..Pune Railway: रेल्वे प्रवाशांसाठी बातमी! दिवाळीपूर्वी रेल्वेचा मोठा निर्णय; पुणे-हडपसरहून अमरावती, गाझीपूर, गोरखपूरसाठी विशेष गाड्या.या बैठकीला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. गोकुळ निवडणुकीच्या जागा वाटपाच्या दृष्टीने महायुतीची पहिली बैठक गेल्या आठवड्यात झाली. यात प्रत्येक पक्षाने आपल्याकडे किती ठराव, याचा दावा केला होता. पक्षनिहाय कोणाकडे किती ठराव आहेत, याची खातरजमा करण्यासाठी आज भाजप कार्यालय आणि एका हॉटेलमध्ये महायुतीची बैठक झाली; मात्र या बैठकीत ठरावांची खातरजमा करण्याऐवजी वादच होत गेले. .त्यानंतर तालुकानिहाय झालेल्या बैठकीत बरेचसे ठराव तिन्ही पक्षांकडे असल्याचे दिसून आले. आजरा तालुक्यातील १६ ठरावांवर तिन्ही पक्षांनी दावा केला. यामुळे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यात वादाचे प्रसंग घडत होते. हे लक्षात आल्यावर नेत्यांनी ठरावांची खातरजमा करण्याचा फार्स अखेर गुंडाळला. .बैठकीला खासदार धनंजय महाडिक, आमदार चंद्रदीप नरके, विनय कोरे, अमल महाडिक, माजी खासदार संजय मंडलिक, माजी मंत्री भरमुअण्णा पाटील, माजी आमदार संजय घाटगे, अरुण नरके, विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, अजित नरके, शौमिका महाडिक, चेतन नरके, अंबरिष घाटगे, जनसुराज्यचे प्रदेशाध्यक्ष समित कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील (आसुर्लेकर), भाजप जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, राजवर्धन निंबाळकर आदी उपस्थित होते. शिवसेना नेत्यांची बैठक दरम्यान, शिवसेना नेत्यांची वेगळी बैठक पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी घेतली. पक्षाकडे एकूण असणारे ठराव. इच्छुक उमेदवार आणि संभाव्य उमेदवारांची नावे याची चर्चा झाली..संभाव्य सूत्र प्रत्येक पक्षाला चार ते पाच जागा देण्याचा विचार झाल्याचे समजते. त्याचबरोबर स्वीकृत संचालकांबाबतही या बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय घेतील, असे सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी मान्य केले..आमदार नरके, राहुल पाटील भेट आमदार चंद्रदीप नरके आणि राहुल पाटील यांची हॉटेलमध्ये भेट झाली. दोघे एकमेकांशी गप्पा मारत होते. प्रसारमाध्यमांनी फोटो काढताच आणि आम्ही एकमेकांचे पाहुणे आहोत, असे नरके म्हणाले..Pune Weather: पुण्यात पुन्हा ढगांची दाटी; पुढील दोन-तीन दिवस मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता.गोकुळ निवडणुकीच्या दृष्टीने कोणत्या पक्षाकडे किती ठराव आहेत, याची खातरजमा करण्याची ही बैठक होती. त्याप्रमाणे ही खातरजमा झाली. त्यानंतर जागा वाटपाबाबत प्राथिमक चर्चा झाली. अद्याप याबद्दल निश्चित सूत्र ठरलेले नाही. कोणत्या पक्षाला किती जागा, हे निश्चित झाल्यावरच त्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवू त्यानंतर अंतिम निर्णय होईल. - चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.