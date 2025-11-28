कोल्हापूर

Gadhinglaj Election : बेघरांच्या नशीबात घराची मालकी येणार!’ स्वाती कोरींचा महायुतीवर विश्वास, प्रॉपर्टी कार्डचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे आश्वासन

Swati Kori Claims Mahayuti : शहरातील मेटाचा मार्ग, लाखेनगर, धबधबा मार्ग, दुंडगा मार्गावर झोपडीत राहणाऱ्या बेघरांना दिवंगत श्रीपतराव शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वतः दोरी टाकून घरांसाठी जागा मापून देऊन त्यांच्या निवाऱ्याची सोय केली.
Swati Kori Claims Mahayuti

Swati Kori Claims Mahayuti

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

गडहिंग्लज : ‘शहरातील मेटाचा मार्ग, लाखेनगर, धबधबा मार्ग, दुंडगा मार्गावर झोपडीत राहणाऱ्या बेघरांना दिवंगत श्रीपतराव शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वतः दोरी टाकून घरांसाठी जागा मापून देऊन त्यांच्या निवाऱ्याची सोय केली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
mayor
nagarpalika
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com