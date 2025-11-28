गडहिंग्लज : ‘शहरातील मेटाचा मार्ग, लाखेनगर, धबधबा मार्ग, दुंडगा मार्गावर झोपडीत राहणाऱ्या बेघरांना दिवंगत श्रीपतराव शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वतः दोरी टाकून घरांसाठी जागा मापून देऊन त्यांच्या निवाऱ्याची सोय केली. .परंतु, अजूनही त्यांच्या नावाने प्रॉपर्टी कार्ड निघत नाही. त्याची आमिषे दाखवून मंत्र्यांनी तीन निवडणुका जिंकल्या. परंतु, हा प्रश्न जैसे थेच आहे. आता महायुतीच बेघरांना घराची मालकी निश्चित देऊ शकते’, असा विश्वास माजी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी दिला..Gadhinglaj News :‘वाहतूक कोंडी वाढली; शहराबाहेरून चौपदरी रिंगरोडच नागरिकांसाठी कायमस्वरूपी उपाय’ - महाडिकांचे आश्वासन .पालिका निवडणूक रिंगणातील जनता दल, भाजप, जनसुराज्य व शिंदे शिवसेना महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ आयोजित रॅली, कोपरा सभेमध्ये त्या बोलत होत्या. यावेळी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार गंगाधर हिरेमठ प्रमुख उपस्थित होते..कोरी म्हणाल्या, ‘बेघरांना प्रॉपर्टी कार्ड देतो म्हणून अनेकांनी आश्वासने दिली. परंतु, ती अजूनही कागदावरच आहेत. आता राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार विनय कोरे, .Gadhinglaj News : गडहिंग्लज पालिका निवडणूक 'राजे-ताईं’समोर पैरा फेडण्याचे आव्हान; 'कागल-चंदगड’मधील बदलामुळे कोंडी.आमदार शिवाजी पाटील यांच्या माध्यमातून नगरविकासमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूलमंत्र्यांकडे त्याचा पाठपुरावा करणार आहे. त्यामुळे हे काम निश्चित मार्गी लागणार यात शंका नाही.’.रॅली व कोपरा सभेमध्ये नगराध्यक्ष उमेदवार गंगाधर हिरेमठ, प्रभागातील उमेदवार रमेश रिंगणे, वंदना कुंभार, संजय रोटे, सुगंधा कांबळे, शंकरराव रणदिवे, बाळासाहेब मोरे, किरण कुंभार, मोहन भैसकर, श्रीकांत मोरे, उमाशंकर मोहिते, आनंद पेडणेकर आदींसह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते..विरोधकांकडून दहशत...कोरी म्हणाल्या, ‘शहरात वातावरण बदलायला लागले आहे. नागरिकांमध्ये उत्साह आहे. त्यामुळे विचलित झालेले विरोधक महायुतीचे उमेदवार व नागरिकांत दहशतीचा वापर करीत आहेत. प्रभागात महायुतीच्या सभा होऊन नयेत, म्हणून नागरिकांवर दबाव आणत आहेत. विरोधकांच्या वर्तनातूनच महायुतीच्या यशाचा मार्ग सुकर होत आहे.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.