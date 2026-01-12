कोल्हापूर

Kolhapur Election : मिसळ पे चर्चेत विकासाचा अजेंडा; महायुतीचा जाहीरनामा जीवनमान बदलणारा, मूलभूत सुविधा देऊन कोल्हापूर घडवणार – आमदार क्षीरसागर

Mahayuti Manifesto Promises : ड वर्ग महापालिकेच्या मर्यादांवर मात करण्याचा महायुतीचा संकल्प, केंद्र व राज्याच्या सहकार्याने कोल्हापूरच्या मूलभूत सुविधांवर भर उत्पन्नवाढीच्या माध्यमातून शहर विकासाला गती देण्याचे आश्वासन
MLA Rajesh Kshirsagar addressing citizens during the ‘Misal Pe Charcha’ campaign in Kolhapur.

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘महायुतीचा जाहीरनामा जीवनमान उंचावणारा असून, यातील अंतर्भूत बाबींची पूर्तता करण्यास महायुती कुठेही कमी पडणार नाही,’ अशी ग्वाही राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी आज येथे दिली.

