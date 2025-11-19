कोल्हापूर

Ichalkaranji Election: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपावर पेच; घटक पक्षांचे लक्ष भाजपाकडे खिळले

BJP’s Seat Tension in Mahayuti: महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर आता राजकीय पक्षांकडून उमेदवार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. पण महायुतीतील जागा वाटपाबाबत अद्याप घटक पक्षांत गोंधळाची परिस्थिती आहे.
