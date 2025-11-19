Ichalkaranji Election: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपावर पेच; घटक पक्षांचे लक्ष भाजपाकडे खिळले

इचलकरंजी: महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर आता राजकीय पक्षांकडून उमेदवार निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला. पण, महायुतीतील जागा वाटपाबाबत अद्याप घटक पक्षांत गोंधळाची परिस्थिती आहे. .महायुतीतील मोठा भाऊ असलेल्या भाजपच्या भूमिकेकडे राष्ट्रवादी (अजित पवार) आणि शिवसेना (शिंदे गट) या घटक पक्षांचे लक्ष लागले आहे. या दोन्ही घटक पक्षांना किती जागा दिल्या जाणार, याकडेच आता राजकीय क्षेत्रात सर्वाधिक उत्सुकता आहे..Ichalkaranji News: इचलकरंजी महापालिका तापली! ठेकेदार महिलेचा आरडाओरड, आयुक्तांशी हुज्जत; अभियंत्यांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.सन्मानजनक जागा न मिळाल्यास या दोन्ही घटक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यावर वस्त्रनगरीतील पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून असणार आहेत. सध्या भाजपकडे इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. .त्यामुळे सर्व्हे केला जात आहे. त्यातून उमेदवार निश्चित केले जाणार आहेत. बंडखोरी टाळण्यासाठी उमेदवार न मिळणाऱ्या इच्छुकांना स्वीकृत नगरसेवकाचे गाजर दाखविले आहे. विशेष म्हणजे भाजपकडे सर्व ६५ जागांसाठी इच्छुक उमेदवारांची संख्या मोठी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. .Ichalkaranji News: महसूल खात्यात वाढला लाचखोरीचा विळखा .त्यामुळे घटक पक्षांना किती जागा द्यायच्या, हा प्रश्न भाजप पक्षश्रेष्ठींसमोर असणार आहे. भाजपकडून अगदी नगण्य जागा देण्याची ऑफर घटक पक्षांना दिल्याची माहिती आहे. त्यावर घटक पक्ष समाधान नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. .कार्यकर्त्यांना न्याय देण्यापेक्षा निवडून येण्याची क्षमता, या निकषावरच उमेदवारी दिली जाणार असल्याची भाजपची भूमिका असल्याचे नेतेमंडळी खासगीत सांगतात. या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमात माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी प्रसंगी मैत्रिपूर्ण लढती करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे, तर मराठा सांस्कृतिक भवनात झालेल्या कार्यक्रमांत मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सन्मानपूर्वक जागा न दिल्यास स्वबळावर लढण्यास तयार राहण्याचे कार्यकर्त्यांना आवाहन केले आहे..त्यामुळे महायुतीत जागा वाटपाबाबत फारसे आलबेल आहे, असे चित्र दिसत नाही. जागा वाटपाचा प्रश्न महायुतीसाठी त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. निवडणूक जाहीर होण्यास कालावधी आहे; पण महायुतीत जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरला नसल्याने घटक पक्षांच्या इच्छुकांना प्रचाराबाबत फिल्डिंग लावताना अडचणीचे होत आहे..इचलकरंजी महापालिका निवडणूक अनेकांची अपक्ष उमेदवारीची तयारी महापालिका निवडणुकीसाठी चारसदस्यीय प्रभाग रचना आहे. या निवडणुकीत पक्षीय उमेदवारीला महत्त्व आले आहे. परिणामी, सर्वच प्रबळ पक्षाकडे उमेदवारी मागणीसाठी रीघ लागली आहे. त्यातून उमेदवारी मिळविण्यासाठी आतापासूनच चुरस लागली आहे. .अनेकांना उमेदवारी मिळण्याची गॅरंटी नाही. सध्या कोणत्याही पक्षात ठामपणे उमेदवारीचा शब्द दिलेला नाही, तरीही समाज माध्यमातून स्वतःच पक्षीय उमेदवार असल्याचे सांगत प्रचाराला सुरुवात केली आहे. पण, उमेदवारी न मिळाल्यास पुढे काय, असा प्रश्न आहे. त्यावर अनेकांनी अपक्ष उमेदवारीवर निवडणूक लढविणार असल्याचा सूर आळविण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.