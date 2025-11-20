कोल्हापूर

Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित

Mahayuti Over Unclear Seat: महापालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढवण्याच्या घोषणा मित्रपक्षांकडून होत असल्या, तरी अजूनपर्यंत त्यापद्धतीने मित्रपत्रक्षांत काहीच चर्चा झालेली नाही. उलट काही पक्षांकडून काही प्रभागांत भरपूर इच्छुकांचे पक्षप्रवेश केले जात आहेत.
Mahayuti Over Unclear Seat

Mahayuti Over Unclear Seat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर: महापालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढवण्याच्या घोषणा मित्रपक्षांकडून होत असल्या, तरी अजूनपर्यंत त्यापद्धतीने मित्रपत्रक्षांत काहीच चर्चा झालेली नाही. उलट काही पक्षांकडून काही प्रभागांत भरपूर इच्छुकांचे पक्षप्रवेश केले जात आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Tension
Political Culture
political parties
Mahayuti
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com