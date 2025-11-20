Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित

कोल्हापूर: महापालिकेची निवडणूक महायुती म्हणून लढवण्याच्या घोषणा मित्रपक्षांकडून होत असल्या, तरी अजूनपर्यंत त्यापद्धतीने मित्रपत्रक्षांत काहीच चर्चा झालेली नाही. उलट काही पक्षांकडून काही प्रभागांत भरपूर इच्छुकांचे पक्षप्रवेश केले जात आहेत..त्यामुळे अन्य मित्रपक्षांमधील स्थानिक नेत्यांत धुसफूस सुरू झाली आहे. नगरपालिकांत झालेल्या युतीचे दाखले देत येथेही काहीही घडू शकते. स्वबळावर लढण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा सूर उमटू लागला आहे. .Ichalkaranji Election: इचलकरंजी महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतील जागा वाटपावर पेच; घटक पक्षांचे लक्ष भाजपाकडे खिळले .राज्यात, केंद्रात सत्तेत असल्यामुळे महापालिका निवडणूक महायुतीतून लढवण्याची इच्छा बाळगून आपल्याला योग्य अशा पक्षात प्रवेश करण्यास सुरुवात केली आहे. तीन मित्रपक्षांमधील सध्या भाजपकडे सर्वात जास्त गेल्या सभागृहातील माजी नगरसेवकांची संख्या आहे. महायुती म्हणून निवडणूक लढवल्यास तीन पक्षांना जागा वाटपाचा फॉर्म्युला अजून ठरलेला नाही. .उत्तर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार, तर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात भाजपचे आमदार आहेत. जागा वाटपात त्या पक्षांना त्यांच्या मतदारसंघात जादा स्थान मिळण्याची आशा आहे. भाजपमध्ये गेल्या सभागृहातील नगरसेवक असल्याने त्यांना जागा मिळणार, अशी अटकळ बांधून अनेकांनी शिवसेना शिंदे गटासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्याप्रमाणे राष्ट्रवादी अजित पवार गटातही पक्षप्रवेश होत आहेत..Kolhapur Election: माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्यानंतर मंत्री हसन मुश्रीफांनी घेतलं संजय मंडलिकांना अंगावर, मुश्रीफ-राजे गट नवी राजकीय नांदी. .हे प्रवेशच धुसफुसीचे कारण ठरत चालली आहे. काही प्रभागात दोन जागांसाठी चार-चार इच्छुक प्रवेश करत आहेत. त्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, तर त्यांच्या नाराजीचा फटका बसू शकतो. .तसेच विरोधी पक्षांना आयते उमेदवार उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रकार असल्याचे महायुतीतील मित्रपक्षांकडून तक्रार होत आहे. यातून स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची तयारी दिसून येत असल्याने मग आम्हालाही स्वबळावर निवडणूक लढवण्याशिवाय पर्याय नसल्याचा सूर मित्रपक्षांतून उमटत आहे..वेगवेगळी समीकरणे आकाराला येणार?प्रत्येकाने आपापले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी मग स्वतंत्र रणनीती आखली गेल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. गेल्या काही दिवसांत नगरपालिकांत झालेल्या वेगवेगळ्या युतींचे दाखले दिले जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेतही वेगवेगळी समीकरणे आकाराला येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.