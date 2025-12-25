Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीचा मोठा टप्पा; ७० जागांवर एकमत, उर्वरितांवर दिल्ली दरबाराचे लक्ष

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या उमेदवारीसंदर्भात आज पुणे येथे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. यामध्ये सुमारे ६० ते ७० जागांवर एकमत झाले आहे. .९ ते १० जागांवर अद्याप मतभेद आहेत. या जागांच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार हे निर्णय घेतील, असे बैठकीत ठरवण्यात आले. या बैठकीला खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, अमल महाडिक हे उपस्थित होते..Kolhapur Election : महायुतीचे जागा वाटप अंतिम टप्प्यात; भाजप-शिंदे गटात सख्य, राष्ट्रवादीत अस्वस्थता.महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (शिंदे गट), भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात जागा वाटपाच्या बैठका सुरू आहेत. अद्याप तिन्ही पक्षांच्या जागा वाटपाचे सूत्र ठरलेले नाही. या संदर्भात आज मंत्री चद्रकांत पाटील यांच्या पुणे येथील निवासस्थानी महायुतीची बैठक झाली. .यामध्ये ८१ पैकी ६० ते ७० जागांवर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे एकमत आहे, मात्र अद्याप ९ ते १० जागा अशा आहेत, ज्यावर चर्चा सुरू आहे. सर्वेक्षणानुसार या जागांवर ज्या पक्षाचा उमेदवार आघाडीवर असेल त्याला तिकीट देण्याचे सुरुवातीला निश्चित करण्यात आले होते, मात्र तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आग्रही भूमिका घेतल्यामुळे या जागांवर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. .Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेच्या जागावाटपावर महायुतीत तणाव. मंत्री हसन मुश्रीफ २५ जागांवर ठाम; ३३-३३-१५ फॉर्म्युला अमान्य.या जागांवर आता मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे आणि अजित पवार निर्णय घेतील, असे आजच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. ही बैठक सुमारे पाच तास चालली. मंत्री हसन मुश्रीफ मुंबईत असल्याने त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करण्यात आली..पुढील दोन दिवसांत घोषणा शक्यमहायुतीच्या एकमत असणाऱ्या नावांची घोषणा पुढील दोन दिवसांत होईल, असेही या बैठकीत ठरल्याचे सांगण्यात येते.पालकमंत्र्यांकडे सेनेचा अहवालशिवसेना (शिंदे गट) उमेदवारांचा प्रभागनिहाय अहवाल पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे. हा अहवाल पक्षप्रमुखांना पाठवण्यात येईल. यामध्ये उमेदवारांची नावे असून, पक्षप्रमुखांनी संमती दिल्यानंतर नावे जाहीर करण्यात येतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.