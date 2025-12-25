कोल्हापूर

Kolhapur Election : कोल्हापूर महापालिकेत महायुतीचा मोठा टप्पा; ७० जागांवर एकमत, उर्वरितांवर दिल्ली दरबाराचे लक्ष

Mahayuti Reaches Seat Sharing Consensus in Kolhapur : पुण्यातील पाच तासांच्या बैठकीत ८१ पैकी ६० ते ७० जागांवर महायुतीतील तिन्ही पक्षांचे एकमत. सर्वेक्षणानुसार तिकीट देण्याचे सूत्र ठरले; मात्र कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे काही जागांवर पेच
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या उमेदवारीसंदर्भात आज पुणे येथे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. यामध्ये सुमारे ६० ते ७० जागांवर एकमत झाले आहे.

