Kolhapur Muncipal : महायुतीची निर्णायक बैठक उद्या; कोल्हापूर महापालिकेच्या जागा वाटपावर आज राजकीय धडधड!

कोल्हापूर : महायुतीच्या जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलासाठी उद्या (ता. १९) प्रमुख नेत्यांची बैठक होत आहे. त्यामध्ये साधारण प्रत्येक पक्षाला किती जागा द्यायच्या यावर चर्चा होणार आहे. यामध्ये शिवसेना शिंदे गट, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सहभागी होणार आहेत..कोल्हापुरातील कोणकोणते प्रभाग आणि उमेदवार राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून द्यायला पाहिजेत. कोणत्या प्रभागातील उमेदवार विजयी होतील. याबाबत शहराध्यक्ष आदिल फरास यांच्यासह प्रमुखांनी मते व्यक्त केली..उद्या (ता. १९) होणाऱ्या महायुतीच्या बैठकीसाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अमल महाडिक, आदिल फरास, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी असतील. .बैठक कोठे घ्यायची, हे ठरले नाही. मात्र, सर्वांच्या नियोजनानुसार कोणाच्याही कार्यालयात बैठक होऊ शकते. यात प्रत्येक पक्षाला किती जागा पाहिजेत, कोण कोणते प्रभाग आणि त्यातील जागा पाहिजेत, यावर प्राथमिक चर्चा होईल. .शक्यतो सर्व निर्णय उद्याच्या बैठकीत होईल, असे नाही. निवडणुकीचा कालावधी कमी असल्यामुळे ज्या ठिकाणी एकापेक्षा अधिक पक्षांतील उमेदवारांची मागणी नसेल तेथील निर्णय तातडीने होण्याची शक्यता आहे. असे कोणते प्रभाग असतील याबाबतही आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. .राष्ट्रवादी काँग्रेसची आज बैठक झाली. यामध्ये कोल्हापूर-इचलकरंजी दोन्ही महापालिकेतील जागा वाटपावर चर्चा केली. जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर हे इचलकरंजीसाठी, तर आदिल फरास कोल्हापूर महापालिकेबाबत चर्चेत सहभागी झाले होते. निवडणूक महायुती म्हणूनच लढविली जाणार आहे. उद्या होणाऱ्या बैठकीत भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीचे नेते एकत्रित चर्चा करून जागेचा फॉर्म्युला निश्चित करणार आहोत.- हसन मुश्रीफ, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री.