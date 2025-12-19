कोल्हापूर

Kolhapur Muncipal : महायुतीची निर्णायक बैठक उद्या; कोल्हापूर महापालिकेच्या जागा वाटपावर आज राजकीय धडधड!

Mahayuti Seat Sharing : कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिकांसाठी जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरवण्यासाठी महायुतीच्या प्रमुख नेत्यांची निर्णायक बैठक, निवडणुकीचा कालावधी कमी असल्याने वाद नसलेल्या प्रभागांचे निर्णय तातडीने होण्याची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : महायुतीच्या जागा वाटपाच्या फॉर्म्युलासाठी उद्या (ता. १९) प्रमुख नेत्यांची बैठक होत आहे. त्यामध्ये साधारण प्रत्येक पक्षाला किती जागा द्यायच्या यावर चर्चा होणार आहे. यामध्ये शिवसेना शिंदे गट, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सहभागी होणार आहेत.

