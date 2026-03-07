Rising Maize : मक्याचे दर गगनाला, चारा नाही दावणीला; गतवर्षी गुंठा हजार, यंदा थेट १८०० ते २००० रुपयांवर दर

कसबा बीड : मका पिकाला उसापेक्षा जादा दर मिळू लागला आहे. त्यामुळे मका उत्पादन घेणारा शेतकरी कमी दिवसात मोठा फायदा मिळवत आहेत, तर जनावरांना वैरणीचा (चारा) तुटवडा जाणवू लागल्यामुळे पशुपालकांना मिळेल त्या दरात मका खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये ‘कहीं खुशी कहीं गम'' अशी अवस्था आहे..जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांचा नुकताच गळीत हंगाम संपला आहे. उसाचे वाडे जनावरांना चाऱ्याच्या स्वरूपात मिळत असते. चालू वर्षी गळीत हंगाम लवकर आटोपल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी चाऱ्यासाठी अडचणीत सापडले आहेत..Sindhudurg Cashews :काजू बनले अर्थव्यवस्थेचा कणा; सिंधुदुर्ग-रत्नागिरीत विस्तार; गेल्या २० वर्षांतील बदल.त्यामुळे मक्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. गतवर्षी एक गुंठा एक हजार रुपयाला मिळणारा मका थेट अठराशे ते दोन हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. अपरिहार्यतेमुळे शेतकऱ्यांना मका खरेदी करावा लागत आहे. .असे आहेत मक्याचे दरचांगली वाढ झालेला मका १८०० ते २०००थोडा कमी उंचीचा १५०० ते १८००सायलेज बॅगामधील २५०० ते २८००.Maize Farming : इथेनॉलमुळे मका उत्पादनाला झळाळी; जिल्ह्यात लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल, संशोधित वाण, हमीभावाची शक्यता.उसापेक्षा मका बराऊस पिकाला १४ ते १६ महिन्यांचा कालावधी लागतो आणि दर मिळतो ३५०० रुपये. मका पीक अडीच ते तीन महिन्यांत कापणीला येते. सध्याचा मिळणारा दर पाहता सलग दोन वेळा मका पीक घेतले तर सहा-सात महिन्यांतच उसापेक्षा जास्त पैसे होतात. त्यामुळे लागवड वाढली आहे..मक्याचे वाढलेले दर दूध उत्पादकांना न परवडणारे आहेत. अपरिहार्यता म्हणून मका विकत घ्यावाच लागतो. गतवर्षी १००० रुपये गुंठा मिळणारा मका एकदम १८०० रुपयांवर गेला आहे. याचा परिणाम नफ्यावर होऊन शेतकरी अडचणीत येणार आहे.- कृष्णात माने, दुग्ध उत्पादक, बहिरेश्वर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.