Panchayat Responsibility: गाळ, झुडपे आणि दुर्लक्ष माजगाव घाटाची दयनीय अवस्था उघड करते स्थानिक प्रशासनाचे अपयश

माजगाव: माजगाव (ता. पन्हाळा) येथील कासारी नदीवरील घाटाच्या आजूबाजूला वाढलेली झुडपे आणि महापुरात वाहून आलेला गाळ साचल्यामुळे घाटाची दुरवस्था झाली आहे. घाटाच्या दुरवस्थेमुळे परिसरातील अनेक गावांच्या ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. माजगाव ग्रामपंचायतीने गाळ व झुडपे हटवून घाटाची स्वच्छता करावी, अशी मागणी होत आहे. .माजगाव पुलाजवळचा घाट माजगाव, पोर्ले, उत्रे, वाघवे, माळवाडी, शिंदेवाडी, खोतवाडीसह अनेक गावांसाठी गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सव काळात उपयुक्त आहे. तसेच ग्रामस्थांना विविध धार्मिक विधी, कपडे धुणे आणि जनावरांना पाणी पाजणे यांसारख्या कामांसाठी या घाटाचा उपयोग होत असतो. .Kolhapur Gram Panchayat : ग्रामपंचायतीच्या सरपंच-उपसरपंचांच्या आरक्षणाची सोडत 'या' दिवशी होणार, 5 वर्षांसाठी राहणार आरक्षण.मात्र, महापुरात मोठ्या प्रमाणात वाहून आलेला गाळ घाटाच्या पायऱ्यांवर साचला आहे. यामुळे संपूर्ण घाट चिखलमय, निसरडा, अस्वच्छ झाला आहे. याशिवाय घाटाच्या बाजूला झुडपे मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, घाटाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून गेले आहे. .तिथे जाणेही धोकादायक बनले आहे. घाटाच्या दुरवस्थेमुळे कपडे धुण्यासाठी येणाऱ्या महिलांची गैरसोय होत आहे. ग्रामपंचायतीने घाट स्वच्छ करावा, अशी मागणी होत आहे..Eight Panchayat Samiti: लाडक्या बहिणींना दिवाळीची ओवाळणी; आठ पंचायत समितीवर महिलाराज, आरक्षणाने बिघडले अनेकांचे गणित.स्वच्छतेसाठी सरपंच पुढाकार घेणार का?तत्कालीन सभापती जयवंत सुतार यांनी आजूबाजूच्या गावांतील ग्रामस्थांची सोय व्हावी; या उद्देशाने उपलब्ध निधीतून कासारी नदीवर घाट बांधला. सध्या त्यांच्या सूनबाई पूजा सुतार माजगावच्या सरपंच आहेत. त्यांनी घाटाच्या स्वच्छतेसाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.