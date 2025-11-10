कोल्हापूर

Panchayat Responsibility: गाळ, झुडपे आणि दुर्लक्ष माजगाव घाटाची दयनीय अवस्था उघड करते स्थानिक प्रशासनाचे अपयश

Majgaon Ghat Neglect: कासारी नदीवरील माजगाव घाटाची पायरी आता गाळ आणि झुडपांच्या विळख्यात अडकली असून, घाटाचे मूळ स्वरूपच नाहीसे झाले आहे. महापुरात वाहून आलेला गाळ पायऱ्यांवर साचल्याने घाट चिखलमय आणि निसरडा बनला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​माजगाव: माजगाव (ता. पन्हाळा) येथील कासारी नदीवरील घाटाच्‍या आजूबाजूला वाढलेली झुडपे आणि महापुरात वाहून आलेला गाळ साचल्यामुळे घाटाची दुरवस्था झाली आहे. घाटाच्या दुरवस्थेमुळे परिसरातील अनेक गावांच्या ग्रामस्थांची गैरसोय होत आहे. माजगाव ग्रामपंचायतीने गाळ व झुडपे हटवून घाटाची स्वच्छता करावी, अशी मागणी होत आहे.

