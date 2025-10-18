कोल्हापूर

Sangli Police Scam : सांगली पोलिस कॅन्टीनमध्ये ७४ लाखांचा अपहार, अधिकाऱ्यांसह, कॅन्टीन व्यवस्थापकावर गुन्हा

Financial Scam Sangli : सांगली पोलिस कॅन्टीनमध्ये तब्बल ७४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Sangli Police Scam

सांगली पोलिस कॅन्टीनमध्ये तब्बल ७४ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Crime News : सांगली पोलिसांना किराणा माल, साहित्य, वस्तू स्वस्त दरात मिळाव्यात यासाठी दहा वर्षांपूर्वी पोलिसांसाठी सुरू केलेल्या ‘संस्कृती सबसिडीअर कॅन्टीन’मध्ये ७४ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी पोलिस कल्याण शाखेचे निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी संजयनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. कॅन्टीन व्यवस्थापक, हवालदार भूपेश चांदणे याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
scam
police Sangli

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com