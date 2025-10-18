Sangli Police Scam : सांगली पोलिस कॅन्टीनमध्ये ७४ लाखांचा अपहार, अधिकाऱ्यांसह, कॅन्टीन व्यवस्थापकावर गुन्हा

Sangli Crime News : सांगली पोलिसांना किराणा माल, साहित्य, वस्तू स्वस्त दरात मिळाव्यात यासाठी दहा वर्षांपूर्वी पोलिसांसाठी सुरू केलेल्या ‘संस्कृती सबसिडीअर कॅन्टीन’मध्ये ७४ लाखांचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणी पोलिस कल्याण शाखेचे निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी संजयनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. कॅन्टीन व्यवस्थापक, हवालदार भूपेश चांदणे याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तत्कालीन पोलिस अधीक्षक दिलीप सावंत यांनी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी पोलिसांना स्वस्त दरात साहित्य, किराणा माल खरेदी करता यासाठी हे कॅन्टीन सुरू केले होते. या कॅन्टीनमध्ये किराणा माल व वेगवेगळ्या वस्तू यांची स्वस्तात विक्री होत होती. त्यामुळे या कॅन्टीनला चांगला प्रतिसाद मिळत होता. इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच इलेक्ट्रिक वस्तूंचीही या कॅन्टीनमध्ये विक्री होत होती. कॅन्टीनचा व्यवस्थापक असलेल्या हवालदार चांदणे याने सुमारे तीन वर्षापासून कॅन्टीनमध्ये गैरव्यवहार सुरू केला..कॅन्टीनचे १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या वर्षाचे लेखापरीक्षण विश्वेश देशपांडे ॲन्ड कंपनीने केले. यामध्ये सुपरवायझर अकाऊंट कॅश आणि नफ्यात १९ लाख ८० हजारांची तफावत असल्याचे दिसून आले; तर साठ्यामधील (स्टॉक) तफावत ४ लाख ४८ हजार, सुपरवायझर डेटर्समध्ये २० लाख ८० हजार अशी एका वर्षात ४५ लाख ८ हजार ७५५ रुपयांची तफावत आढळली. तर १ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षात २८ लाख ९४ हजार ८१२ रुपयांची तफावत आढळून आली. दोन वर्षात मिळून तब्बल ७४ लाख ३ हजार ५६७ रुपयांची तफावत आढळल्याबाबत लेखापरीक्षक देशपांडे यांनी अहवाल पोलिस कल्याण विभाग, संशयित व्यवस्थापक चांदणे यांना दिला..Kolhapur Politics : ‘हत्ती’, ऊसदर व्हाया जिल्हा परिषद आरक्षण, ‘गोकुळ’मध्ये नेत्यांची खुमासदार चर्चा; वसुबारस कार्यक्रमावेळी राजकीय टोलेबाजी.पोलिस कल्याणचे निरीक्षक प्रवीणकुमार कांबळे यांनी लेखापरीक्षकांचा अहवाल पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे यांना सादर केला. अहवालातील तफावत पाहून अधीक्षक घुगे यांनी ३० मे २०२५ रोजी याबाबत चौकशीचे आदेश दिले. चौकशीसाठी आर्थिक गुन्हे अन्वेषणचे निरीक्षक अरुण सुगावकर यांची नियुक्ती केली. त्यांनी या अपहाराची चौकशी करुन १८ जून २०२५ रोजी अधीक्षक घुगे यांना अहवाल सादर केला. त्यानंतर अधीक्षक घुगे यांनी व्यवस्थापक चांदणेवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक कांबळे यांनी गुरुवारी रात्री संजयनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. चांदणे याच्यावर अपहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.