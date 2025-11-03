Kolhapur Burglary: 'काेल्हापुरात आर. के. नगरात बंगला फोडून १७ तोळे दागिने पळविले'; रोख रकमेसह वीस लाखांचा ऐवज चोरला

कोल्हापूर: आर. के. नगरातील एकता कॉलनीतील बंद घराचे कुलूप उचकटून २० लाखांचा ऐवज चोरट्यांनी पळवला. १७ तोळे सोन्याचे दागिने व रोख दोन लाख रुपये याचा त्यामध्ये समावेश आहे. दीपकराव जयसिंगराव भोसले (वय ७३) यांनी याबाबत करवीर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. चोरट्यांनी शनिवारी पहाटेच चोरी केली असून, घरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशाही बदलल्याचे समोर आले. .Leopard Attack: दुर्देवी घटना! 'पिंपरखेड येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मुलाचा मृत्यू'; वडील अन् आईचा आक्राेश, जमावाने वन विभागाची गाडी जाळली.पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, दीपक भोसले सेवानिवृत्त छायाचित्रकार असून, दोन मुले, सुना, नातवंडांसोबत एकता कॉलनीत राहण्यास आहेत. दिवाळी सुटीसाठी सर्वजण गुरुवारी (ता. ३०) बारामती येथे गेले होते. घराच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले असून, मुलाच्या मोबाईलवर त्याचे रेकॉर्डिंग दिसते. गुरुवारी, शुक्रवारी त्यांनी मोबाईलमध्ये सीसीटीव्ही फुटेज तपासले होते. दरम्यान, शनिवारी रात्री फुटेज तपासताना कॅमेऱ्यांची दिशा बदलली असल्याचे दिसून आले. त्यांनी याची माहिती शेजाऱ्यांना कळवली. .त्यावर शेजाऱ्यांनी घरात पाहिले असता, बाहेरील दरवाजाचे कुलूप तोडल्याचे दिसून आले. याची माहिती पोलिसांना देत ते कोल्हापूरकडे निघाले. रविवारी पहाटे भोसले कुटुंबीयांनी घरात पोहोचून पाहणी केली असता १७ तोळ्यांचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरीस गेल्याचे समजले. घटनास्थळी श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले होते. श्वान घरापासून काही अंतरावर जाऊन घुटमळले. या घटनेत ५ तोळ्यांच्या पाटल्या, ४ तोळ्यांचा नेकलेस, १ तोळ्याच्या सोन्याच्या रिंगा, अर्धा तोळ्याची सोन्याची वळी, दीड तोळ्यांचा सोनसाखळी, २ तोळ्यांचे ब्रेसलेट, तीन तोळ्यांच्या अंगठ्या असा सतरा तोळ्यांचा ऐवज व रोख २ लाख रुपये चोरीस गेल्याची नोंद पोलिसांत झाली आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...चोरटे सीसीटीव्हीत कैद...शनिवारी पहाटेच्या सुमारास दोन संशयित भोसले यांच्या घरामागून आले आहेत. त्यानंतर दर्शनी दरवाजाच्या लोखंडी दरवाजाचे कुलूप उचकटून आत प्रवेश केला. याचे चित्रीकरण सीसीटीव्हीमध्ये झाले आहे. पण, काही वेळातच चोरट्यांनी सर्वच कॅमेऱ्यांची दिशा बदलल्याने चोरीचे चित्रीकरण मिळू शकलेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.