Maya Kulkarni Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याचा गाव तलावात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप अस्पष्ट

बोरपाडळे : माले (ता. पन्हाळा) येथील गाव तलावामध्ये माया अशोक कुलकर्णी (वय ६०) या महिलेचा मृतदेह (Maya Kulkarni death) आढळला. याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी (ता. ३) सकाळी ८.३० पूर्वी गावतलावामध्ये एका महिलेचा मृतदेह तरंगताना दिसला. तो माया कुलकर्णी (रा. माले ता. पन्हाळा) यांचा असल्याचे खात्रीशीर स्पष्ट झाले. .त्या कोल्हापूर महापालिका (Kolhapur Municipal Corporation) नगररचना विभागातून निवृत्त झाल्या होत्या. त्यांच्या मागे मुलगा, बहीण, भाऊ असा परिवार आहे. माया यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. कोडोली पोलिस ठाण्यात याची अकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे. याबाबतची फिर्याद सविता धनंजय जोशी (रा. कोल्हापूर) यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.