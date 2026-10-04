कोल्हापूर

Maya Kulkarni Death : कोल्हापूर महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याचा गाव तलावात आढळला मृतदेह; मृत्यूचं कारण अद्याप अस्पष्ट

Maya Kulkarni’s body found in Male village lake : माले गावातील तलावात माया अशोक कुलकर्णी यांचा मृतदेह आढळला. त्या कोल्हापूर महापालिकेच्या नगररचना विभागातून निवृत्त झाल्या होत्या. मृत्यूचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.
60-year-old Maya Kulkarni body found in Male village lake

60-year-old Maya Kulkarni body found in Male village lake

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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बोरपाडळे : माले (ता. पन्हाळा) येथील गाव तलावामध्ये माया अशोक कुलकर्णी (वय ६०) या महिलेचा मृतदेह (Maya Kulkarni death) आढळला. याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी की, शनिवारी (ता. ३) सकाळी ८.३० पूर्वी गावतलावामध्ये एका महिलेचा मृतदेह तरंगताना दिसला. तो माया कुलकर्णी (रा. माले ता. पन्हाळा) यांचा असल्याचे खात्रीशीर स्पष्ट झाले.

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