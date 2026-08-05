Kolhapur Tour Kharge : काँग्रेस नेते खर्गे यांच्या कोल्हापूर दौरा कार्यक्रमात मोठी चूक; कसबा बावडाऐवजी 'कसबा सांगाव'चा उल्लेख, सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण

Mallikarjun Kharge Kolhapur Visit : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर देशभरातील अनेक राजकीय नेते कोल्हापूरला येऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करत आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे हेही आज कोल्हापूर दौऱ्यावर येणार आहेत. मात्र, त्यांच्या अधिकृत दौरा कार्यक्रमात झालेल्या एका गंभीर चुकीची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे..खर्गे यांच्या कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत दौरा कार्यक्रमानुसार ते दुपारी २ वाजता कोल्हापूर विमानतळावर दाखल होणार असून त्यानंतर दुपारी २.४० वाजता 'कसबा सांगाव' येथे पोहोचतील, असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यानंतर दुपारी २.४५ ते ३.४० या वेळेत दिवंगत डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा कार्यक्रम नमूद करण्यात आला आहे..मात्र, प्रत्यक्षात डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे अंत्यदर्शन आणि सायंकाळी अंतिम संस्कार कसबा बावडा येथे होणार आहेत. असे असताना अधिकृत दौऱ्यात 'कसबा बावडा'ऐवजी 'कसबा सांगाव' असा उल्लेख झाल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे..D Y Patil Last Rites Mahadevrao Mahadik : डी. वाय. पाटील यांच्या अंत्यदर्शनासाठी महादेवराव महाडिकांची उपस्थिती; सतेज पाटील-महाडिकांची भेट.या चुकीचा दौरा कार्यक्रम सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. अनेकांनी अधिकृत कार्यक्रमातील या त्रुटीकडे लक्ष वेधत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे, देशातील वरिष्ठ नेत्यांच्या दौऱ्याचा अधिकृत कार्यक्रम तयार करताना अशी चूक कशी झाली, याबाबतही चर्चा रंगली आहे..दौऱ्यातील या चुकीमुळे प्रशासन, कार्यकर्ते आणि नागरिकांमध्ये काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, प्रत्यक्ष श्रद्धांजली कार्यक्रम आणि अंत्यसंस्कार कसबा बावडा येथेच नियोजित असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.