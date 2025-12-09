Panipuri Seller Attack : सुकी पुरी दिली नाही म्हणून तिघांनी पाणीपुरी विक्रेत्याला दगडाने मारलं, इचलकरंजीतील घटना

Ichalkaranji Suki Puri Dispute News : पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर सुकी पुरी का दिली नाही, या कारणावरून तिघांनी मिळून पाणीपुरी विक्रेत्याला दगडाने मारहाण केली. तसेच त्याच्या घराची तोडफोड केली. याप्रकरणी पवन सुरेश गवळी, प्रेम सचिन सरवंडे आणि गौरव अमोल साबळे या तिघांवर गावभाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत नरेश रामप्रकाश वर्मा (वय ३०, रा. विक्रमनगर) यांनी तक्रार दिली. ही घटना रविवारी (ता.७) रात्री साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास वर्धमान चौक येथे घडली. वर्मा हे पाणीपुरी विक्री करत असताना संशयित तिघांनी वाद घालत दगडाने त्यांच्या डाव्या हातावर मारहाण केली. त्यानंतर तिघांनी वर्मा यांच्या विक्रमनगर येथील घरासमोर जाऊन दरवाजाचे नुकसान करत शिवीगाळ केली..Kolhapur Viral Fight Video : हाण की बडीव! कोल्हापुरात कृषी प्रदर्शनात फ्री स्टाईल हाणामारी; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल.दरम्यान, जीव वाचवण्यासाठी वर्मा पळत जाऊन बालाजी चौकातील एका चिकन सेंटरजवळील देवेंद्र राजपूत यांच्या घरात जाऊन लपले. मात्र; संशयित आरोपी तिथेही पोहोचले. त्यांनी पुन्हा शिवीगाळ करत तेथे असणाऱ्या समीर सय्यद याला हाताने मारहाण केली आणि त्यांची पत्नी फातीमा सय्यद हिला दगड फेकून जखमी केले. त्यानंतर तिघे पळून गेले. या सर्व प्रकारानंतर वर्मा यांनी आज सकाळी गावभाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.