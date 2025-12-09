कोल्हापूर

Panipuri Seller Attack : सुकी पुरी दिली नाही म्हणून तिघांनी पाणीपुरी विक्रेत्याला दगडाने मारलं, इचलकरंजीतील घटना

Man Attacks Panipuri Seller : इचलकरंजीत सुकी पुरी न दिल्याच्या रागातून तरुणाने पाणीपुरी विक्रेत्याला जबर मारहाण केली. हातावर दगड मारून केलेल्या हल्ल्याचा घटना समोर आली आहे.
Panipuri Seller Attack

Panipuri Seller Attack

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ichalkaranji Suki Puri Dispute News : पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर सुकी पुरी का दिली नाही, या कारणावरून तिघांनी मिळून पाणीपुरी विक्रेत्याला दगडाने मारहाण केली. तसेच त्याच्या घराची तोडफोड केली. याप्रकरणी पवन सुरेश गवळी, प्रेम सचिन सरवंडे आणि गौरव अमोल साबळे या तिघांवर गावभाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Crime News
crime news in marathi
Ichalkaranji
crime news marathi
crime news today
Crime News Kolhapur
Panipuri

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com