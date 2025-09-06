Man Kills Close Friend : जिवलग मित्राचा खून केला अन् रक्ताने माखलेला शर्ट फेकला ओढ्यात, पोलिसांना एक धागा सापडला अन्

Kolhapur Killing Case : हनुमाननगरातील रिक्षाचालक मोहन पोवार यांचा खून केल्यानंतर संशयित चंद्रकांत शेळके (वय ७३, रा. देवकर पाणंद) याचा शर्ट रक्ताने माखला होता. बाहेर पडल्यानंतर कोणी पाहू नये, यासाठी त्याने पोवार यांच्या मुलाचा शर्ट अंगावर घातला होता. घराकडे जाताना रक्ताने माखलेला शर्ट ओढ्यात फेकला होता. जुना राजवाडा पोलिसांनी शुक्रवारी हा शर्ट जप्त केला. संशयित शेळके याला शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता ९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, मृत मोहन पोवार हे गुरुवारी घरी एकटेच होते. दहा वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा वर्गमित्र चंद्रकांत शेळके हा घराजवळ आला. रिक्षा दारात दिसल्याने मोहन पोवार यांना भेटून पुढे जाऊ, असे ठरवून घरात शिरला. दोघांमध्ये चेष्टामस्करीतून वाद झाला. हा वाद विकोपाला गेल्याने हॉलमध्येच झटापट झाली. मोहन पोवार यांनी देवघरातील समई उचलून डोक्यात मारल्याने शेळकेही जखमी झाल्याचे तपासात समोर आले..घरात पडलेला चाकू उचलून दोघे एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. यातच गळ्यावर वार झाल्याने मोहन पोवार गंभीर जखमी झाले. बेडरूममध्ये ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडल्याचे पाहून शेळके पसार झाला. झटापटीत वायर शॉर्ट होऊन खोलीतील साहित्य पेटल्याने आग पसरली. हा धूर पाहून शेजाऱ्यांनी पोवार यांच्या घरात धाव घेतल्यानंतर खुनाचा प्रकार उघडकीस आला होता..Kolhapur Killing case : बाबा, देवपूजा करून घ्या मी निघतो, पुष्कराजचा अखेरचा संवाद; अन् मित्राने घरी येऊन गळा चिरला, पुष्कराज पडला एकाकी.पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने अवघ्या चार तासात संशयिताला घरातून अटक केली. दरम्यान, शेळके याला शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने चार दिवासांची कोठडी सुनावली असून, सहायक पोलिस निरीक्षक विशाल पाटोळे अधिक तपास करीत आहेत. संशयिताकडे अधिक चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.