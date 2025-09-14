कोल्हापूर

CCTV Crime Footage : पत्नीवरून वारंवार चिडविल्याचा राग मनात धरून पाठलाग करून भर रस्त्यात संपवलं, घटना सीसीटीव्हीत कैद

Man Kills Victim Public : महेश राख व संशयित आरोपी हे एकेकाळी एकत्रच असायचे. मात्र, संशयित आदित्य गवळी याच्या पत्नीचे महेशसोबत प्रेमसंबंध असल्याचे समजल्याने दोघांत वितुष्ट निर्माण झाले होते.
Man Kills Over Wife Teasing : पत्नीवरून वारंवार चिडविल्याचा राग मनात धरून टोळक्याने पाठलाग करून महेश राजेंद्र राख (वय २३, रा. होळकरनगर, फुलेवाडी रिंगरोड) याचा निर्घृण खून केला. सख्‍ख्या भावांसह आठ ते दहा जणांनी एडका, तलवार, लोखंडी पाईपने केलेल्या मारहाणीत महेशचा जागीच मृत्यू झाला. या हल्ल्यापूर्वी याच टोळक्याने विश्वजित भागोजी फाले (वय १९, रा. गंधर्वनगरी, फुलेवाडी रिंगरोड) यालाही आपटेनगरात मारहाण केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिस रेकॉर्डवरील सात संशयितांविरोधात करवीर पोलिस ठाणे व जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दोन स्वतंत्र गुन्हे दाखल झाले.

