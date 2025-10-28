Kolhapur Politics : असला सरपंच आम्हाला नको!, कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान

Kolhapur : (पंडित सावंत): मांडुकली (ता. गगनबावडा) येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांचेविरुध्द अविश्वास ठरावासंदर्भात आज मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. सकाळी ८ ते ११ या वेळेत मतदानासाठी नोंदणी झाली असून या नोंदणी प्रक्रियेला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. सकाळी ११ नंतर प्रत्यक्षात मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अध्यासी अधिकारी म्हणून गगनबावड्याच्या गटविकास अधिकारी अलमास सय्यद ह्या काम पाहत आहेत..मांडुकली (ता. गगनबावडा) येथील लोकनियुक्त सरपंच राजाराम पाटील यांच्यावर ग्रामपंचायत सदस्यांनी १० ऑक्टोंबर रोजी आठ विरुध्द दोन असा अविश्वास ठराव मंजूर केला होता. या अविश्वास ठरावाला संमतीविषयी कामकाज चालविणेसाठी जिल्हाधिकारी यांचे आदेशानुसार आज विद्या मंदिर मांडुकली गावठाण येथे विशेष ग्रामसभा आयोजित केली आहे..सकाळी ८ ते ११ या वेळेत मतदारांची नोंदणी व ग्रामसभा झाली असून सकाळी ११ पासून मतदानाला सुरुवात झाली आहे. सायंकाळी ४ पर्यंत गुप्त मतदान घेतले जाणार आहे. मतदान संपलेनंतर त्याची मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर केला जाणार आहे..Tragic Crash Bike Kolhapur : कागल उरुसाला जाताना समोरून येणाऱ्या टँकरला तरूणाची जोरदार धडक, एका क्षणात होत्याच नव्हतं झालं....यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी गगनबावड्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक ज्ञानदेव वाघ फौजफाट्यासह सकाळपासून तळ ठोकून आहेत. तसेच तालुका पंचायत अधिकारी, तहसिल, कर्मचारी, ग्रामपंचायत विभागाचे कर्मचारी या प्रक्रियेत सहभागी झाले आहेत. निवडे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय पथक उपस्थित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.