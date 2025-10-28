कोल्हापूर

Kolhapur Politics : असला सरपंच आम्हाला नको!, कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान

Kolhapur Gaganbavda : कोल्हापूरच्या गगनबावडा तालुक्यातील मांडुकली ग्रामस्थांचा मोठा निर्णय! “असला सरपंच आम्हाला नको” म्हणत ग्रामसभेत अविश्वास ठरावासाठी मतदान. गावात चर्चेचा विषय ठरला प्रकार.
Kolhapur Politics

कोल्हापुरातील 'या' गावाने थेट संरपंचांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी केलं मतदान

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur : (पंडित सावंत): मांडुकली (ता. गगनबावडा) येथील ग्रामपंचायतीचे सरपंच यांचेविरुध्द अविश्वास ठरावासंदर्भात आज मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. सकाळी ८ ते ११ या वेळेत मतदानासाठी नोंदणी झाली असून या नोंदणी प्रक्रियेला ग्रामस्थांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. सकाळी ११ नंतर प्रत्यक्षात मतदानाला सुरुवात झाली आहे. मतदारांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. अध्यासी अधिकारी म्हणून गगनबावड्याच्या गटविकास अधिकारी अलमास सय्यद ह्या काम पाहत आहेत.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political news kolhapur
Maharashtra Gram Panchayat Elections
Sarpanch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com