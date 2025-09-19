Truck Accident Kolhapur : अनेकांचे जीव वाचवणाऱ्या फार्मासिस्ट प्रणवला वाचवायला संधीच मिळाली नाही, ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

Kolhapur Road Accident : पुलाची शिरोली येथील सांगली फाटा येथे ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाला. प्रणव रावसाहेब पाटील (वय २५, रा. माणगाववाडी, ता. हातकणंगले) असे त्याचे नाव आहे. गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला. .याबाबतची अधिक माहिती अशी, प्रणव पाटील हा कोल्हापूर येथील खासगी मेडिकल दुकानात फार्मासिस्ट म्हणून काम करत होता. काम झाल्यानंतर तो आपल्या मोटारसायकलवरून माणगाववाडीकडे घरी निघाला होता. कोल्हापूर-सांगली राज्यमार्गावर सांगली फाटा येथे मागून येणाऱ्या ट्रकने मोटारसायकलला जोराची धडक दिली..Kolhapur Film Production : देशातील चित्रपट निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून कोल्हापूरची ओळख, चित्रनगरीसाठी १५ कोटींचा निधी; मंत्री शेलार यांची माहिती.या धडकेत प्रणव मोटारसायकलवरून रस्त्यावर पडला. दरम्यान, ट्रकचे चाक त्याच्या अंगावरून गेले. यामध्ये त्याचा जागीच मृत्यू झाला. प्रणव लहान असताना त्याच्या वडिलांचे निधन झाले. त्याच्या आईने त्याला लहानाचे मोठे करत फार्मसीपर्यंतचे शिक्षण दिले. शिक्षण पूर्ण करून तो कोल्हापूर येथील मेडिकलमध्ये काम करत होता. रात्री उशिरा शिरोली एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.