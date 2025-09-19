कोल्हापूर

Truck Accident Kolhapur : अनेकांचे जीव वाचवणाऱ्या फार्मासिस्ट प्रणवला वाचवायला संधीच मिळाली नाही, ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार

Accident in Kolhapur : काम झाल्यानंतर तो आपल्या मोटारसायकलवरून माणगाववाडीकडे घरी निघाला होता. कोल्हापूर-सांगली राज्यमार्गावर सांगली फाटा येथे मागून येणाऱ्या ट्रकने मोटारसायकलला जोराची धडक दिली.
Sandeep Shirguppe
Kolhapur Road Accident : पुलाची शिरोली येथील सांगली फाटा येथे ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार झाला. प्रणव रावसाहेब पाटील (वय २५, रा. माणगाववाडी, ता. हातकणंगले) असे त्याचे नाव आहे. गुरुवारी रात्री नऊच्या सुमारास हा अपघात झाला.

