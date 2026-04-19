Mango Price Akshaya Tritiya : आंब्याच्या दरात घसरण! अक्षय तृतीयेचा मुहूर्त साधण्यासाठी तुमच्या शहरातील दर घ्या जाणून

Alphonso mango price : अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तासाठी यंदा वाशी येथील घाऊक बाजारात कोकणातील ६० हजार हापूस आंबापेट्यांची आवक झाली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा कमी आवक असल्यामुळे दर वधारलेले आहेत. पाच ते सात डझनच्या पेटीला १५०० ते ४ हजार रुपये दर मिळत आहे. यंदा उत्पादन कमी असल्यामुळे हापूसचे दर पुढील काही दिवस चढेच राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, पुढच्या काही दिवसात दर कमी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..शनिवारी (ता. १८) वाशी बाजारात एकूण ९४ हजार पेट्यांची आवक झाली. त्यात कोकणातील हापूसच्या सुमारे ६० हजार पेट्या असून, इतर राज्यातील आंब्याच्या पेट्या सुमारे ३५ हजार होत्या. सर्वसाधारण कोकणातून ३५ ते ४० हजार सरासरी पेट्या वाशीत जात आहेत. अक्षय तृतीयेला म्हणजेच एप्रिल महिन्यात बाजारातील हापूसची आवक बऱ्यापैकी असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. मुहूर्त साधण्यासाठी वाशीसह पुणे, कोल्हापूर बाजारातही हापूसच्या पेट्या रवाना झालेल्या आहेत..अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर दरवर्षीपेक्षा यंदा कमी पेट्या वाशीत आलेल्या आहेत. त्यामुळे दर स्थिर असून, पुढील काही दिवस ते कायम राहतील. - संजय पानसरे, संचालक, वाशी बाजारपेठ.Kolhapur Mango Prices : हापूस 700 ते 1200 रुपये डझन! कोल्हापूर मार्केट यार्डात आंब्यांची आवक घटली, दरात 10-15 टक्क्यांची वाढ.सांगलीत आंबा डझनाला अकराशेसांगलीत शनिवारच्या आठवडा बाजारात अक्षय्य तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर हापूस आंब्याचे दर स्थीर आहेत.शनिवार आठवडा बाजारात फळे आणि फुलांची मोठी उलाढाल झाली. विशेषतः देवगड हापूसची पेटी ११०० ते १३०० रुपयांपर्यंत पोहोचली असूनही ग्राहकांनी खरेदीला पसंती दिली. रत्नागिरी हापूस ९०० ते १ हजार, तर देवगड पायरी ६०० ते ९०० डझन दराने उपलब्ध होती. रानमेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या करवंदांची आवकही सुरू असून ती ६० रुपये पाव किलोने विकली जात आहेत.